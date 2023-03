A presó tres lladres per robar joies i objectes d’una desena de pisos

Els Mossos han detingut a Terrassa dos homes i una dona com a presumptes autors de deu robatoris amb força a interior de domicilis de l’Anoia. També se’ls atribueix un delicte de robatori amb violència i intimidació, un d’estafa i pertinença a grup criminal. Sempre actuaven de matí, a tots els pisos d’una mateixa planta d’edificis on era fàcil d’escapar per carretera i s’enduien joies i objectes.

Segons el cos, utilitzaven el mètode del “bec de lloro”, que consisteix en extreure el bombí del pany de la porta d’entrada. Van actuar a habitatges d’Igualada i Vilanova del Camí, a més de Terrassa, Ripollet, Mataró i Vilanova i la Geltrú. El jutge els ha enviat a presó.

Els dos homes, de 48 i 49 anys, i la dona, de 25, van ser detinguts el 27 de febrer. L’endemà els Mossos van fer tres entrades a tres domicilis de Badalona, on es van localitzar múltiples objectes sostrets i joies, així com eines i estris per poder cometre robatoris juntament amb més d’una cinquantena d’anelles dels interiors dels bombins esbotzats que guardaven com a trofeus. També tenien un equip analitzador de metalls preciosos per separar les joies d’or de les de bijuteria. La investigació continua oberta ja que podrien estar implicats en altres robatoris degut a la gran quantitat d’objectes recuperats, segons informa el cos. Els detinguts van passar el dia 2 de març a disposició del Jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada, el qual va ordenar l’ingrés a presó per a tots tres.