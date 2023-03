Victòria de prestigi tot i les baixes i acabar jugant amb 10

Les igualadines arribaven a la segona jornada de la fase d’ascens amb nou baixes. Un duel a domicili en un terreny de joc de petites dimensions, on costaria molt desenvolupar el seu joc habitual.

L’Igualada va sortir amb la seva actitud habitual, però amb poca precisió en la passada. Al minut 14, penal a favor de les locals. El Cerdanyola s’avançava al marcador i posava contra les cordes a l’Igualada.

No obstant, les igualadines es van aixecar i al minut 30, Peke empatava amb un gran gol per sobre la portera local. Sense temps per celebrar-ho, Mar feia el segon gol i capgirava el marcador. S’arribava al descans amb avantatge per la mínima.

A la represa, el conjunt blau va sortir amb tot per sentenciar el duel, marcant el tercer i quart gol amb dues dianes de Peke.

I quan semblava que l’enfrontament no tindria més història, el CF Igualada es va quedar amb deu jugadores. Les locals van retallar distàncies, però l’equip va aguantar uns minuts forts de les del Vallès, i al minut 89, Marcet sentenciava amb el cinquè gol.

La setmana vinent, les blaves rebran al Girona, diumenge a les 12:45, a Les Comes.