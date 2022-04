El CF Igualada femení no pot fallar més si vol ascendir

El primer equip femení del CF Igualada disputava un partit que les podia mantenir a la zona alta de la classificació de la fase d’ascens. Sumar tres punts fora de casa donaria molta confiança, però el rival tenia una gran oportunitat d’entrar directament a la pugna.

Així va ser com durant els primers minuts, la gran intensitat local, amb una gran pressió alta, va incomodar a les blaves, que no es mostraven clares dominadores. No obstant, amb aquest panorama, Marina va poder avançar a les anoienques, al minut 21, després d’una acció aïllada.

El gol va donar aire a les igualadines i van agafar les regnes del joc. Tot i la millora, en el primer contracop local, La Roca va aconseguir empatar el duel. Un cop dur, que feia que s’arribés al descans amb l’empat a un.

A la represa, es va veure poc futbol i el ritme de joc va continuar sent molt baix, per les constants interrupcions. Això va provocar que els contracops fossin l’opció de perill més clara. I en aquest context, les locals eren més fortes. Tres contraatacs demolidors van acabar amb el 4 a 1 final, tot i que les blaves van disposar d’ocasions per retallar diferències.

Una derrota dura que obliga al CF Igualada a no fallar més si vol tenir opcions per ascendir.

La pròxima jornada es jugarà el diumenge 24 d’abril i es tracta d’un partit clau, davant la UE Cornellà.