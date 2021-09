Dos alumnes de l’Institut Joan Mercader, premiats al Premi de Filosofia Arnau de Vilanova

El passat dia 21 de setembre es va celebrar l’acte de lliurament del XL Premi de Filosofia Arnau de Vilanova. Aquests premis, atorgats pel Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, volen reconèixer els millors treballs de filosofia en tres categories diferents: per a professors d’ensenyament secundari i per a alumnes de batxillerat i universitaris.

La guanyadora en la categoria de batxillerat ha estat l’alumna de l’Institut Joan Mercader Elena Balici amb el treball “La tecnologia augmenta la felicitat?”, tutoritzat pel professor de filosofia Òscar Sánchez. El treball parteix de la recerca sobre el concepte de la felicitat a partir de la definició que n’han proporcionat diversos filòsofs. A continuació, està estructurat en forma de debat per defensar tant la postura més favorable a la tecnologia com la postura que hi està més en contra. “Finalment, arribem a la conclusió que la pregunta no té una resposta clara, perquè les prioritats de cadascú són diferents i, sobretot, per la capacitat que avui dia té la tecnologia tant de modificar les nostres formes de vida com de crear-ne de noves”, explica l’autora del treball.

D’altra banda, José María Domínguez, també de l’Institut Joan Mercader i tutoritzat també pel professor Òscar Sánchez, va rebre una menció pel seu treball “Kant, Joker i un bol de crispetes”. En el treball s’explora la relació entre el món del cinema i la filosofia, ja que les pel·lícules són segurament una via que ens pot ajudar a reflexionar, pensar, filosofar…

El jurat del premi, presidit pel degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, Àlex Rocas i Jordi, va destacar l’alt nivell i qualitat de la quarantena de treballs presentats. El primer premi consisteix en 210 € per a la guanyadora i una subscripció gratuïta, per un any, a la revista Valors per a l’institut.