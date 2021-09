Aquest dissabte, Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades amb desenes d’activitats

Un any més, el Col·lectiu Eixarcolant organitza la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, que arriba a la 6ª edició. L’esdeveniment tindrà lloc aquest dissabte 2 d’octubre a Igualada, i oferirà als visitants més d’un centenar d’activitats repartides en 12 blocs temàtics: xerrades tècniques, fira de productes silvestres i varietats tradicionals amb una setantena d’expositors, tallers familiars i tallers per adults, tasts, sortides etnobotàniques, dinar silvestre, etnobotànica en directe, xerrades aplicades, activitats infantils, actuacions musicals, píndoles etnobotàniques.

La Jornada compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, el Consell Comarcal de l’Anoia, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i és possible gràcies a la participació de més de 150 voluntaris i voluntàries vinguts d’arreu del país. Segons Marc Talavera, president del Col·lectiu Eixarcolant “aquestes dades indiquen la consolidació i atractiu de la Jornada, i posen de relleu la necessitat de potenciar-la per tal que esdevingui any rere any un motor de canvi del model productiu i de consum”.

I és que un dels objectius principals d’aquesta Jornada és donar veu als coneixements tradicionals transmesos de generació en generació per tal que, degudament actualitzats, esdevinguin els fonaments indispensables a partir dels quals innovar i transformar la manera mitjançant la qual produïm i consumim aliments. Jana Peters, coordinadora de la Jornada, afirma que “cal conèixer tot el potencial de les espècies silvestres comestibles i les varietats tradicionals per tal de poder aprofitar de forma eficient i sostenible els recursos que ens ofereix l’entorn, fet indispensable per avançar vers la sobirania alimentària, per afrontar l’emergència climàtica, i per combatre el despoblament rural”.

La 6a Jornada Gastronòmica de les plantes Oblidades ofereix als visitants l’oportunitat de descobrir de forma vivencial, gràcies a les més de 100 activitats programades, els usos d’un gran nombre d’espècies i varietats que, si bé són desconegudes per la majoria, poden tenir un gran nombre d’aplicacions en el dia a dia, per exemple en l’àmbit culinari.

L’edició d’enguany reunirà més d’un centenar d’experts en matèria de plantes silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals, que seran els encarregats de donar vida als 12 grans blocs temàtics en els quals s’estructuren les activitats. Enguany, a més, s’afegeix un bloc addicional, la Jornada pel Clima, organitzada pel moviment Fridays for future, que posarà el focus en la importància de donar resposta a l’emergència climàtica.

Activitats tan diverses com un tast de cruixents silvestres, una xerrada sobre el procés de domesticació vegetal, una demostració de la cuina marroquina de la malva, un taller familiar d’elaboració de barretes energètiques, un taller de cuina de romàs, una passejada gastronòmica amb tastet final, un àpat exclusivament amb productes silvestres i locals, o una fira on passejar i trobar productes d’allò més sorprenents, conformen un petit tastet del que els visitants trobaran a la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades.

Albert Castells, responsable de la coordinació de tots els voluntaris i voluntàries de la Jornada, indica que “es un dia únic, màgic, que tothom hauria de viure per ser conscient que tot allò que imaginem serem capaços d’aconseguir-ho. La Jornada demostra que si com a societat ens creiem que cal canviar el model agroalimentari, sens dubte que ho aconseguirem”

Totes les persones interessades en assistir a la Jornada poden consultar i descarregar el programa detallat a la web del Col·lectiu Eixarcolant. Les activitats es desenvoluparan al llarg de tot el dissabte 2 d’octubre, al pati de les Escolàpies, al Teatre de l’Ateneu, a la plaça de l’Espai Cívic Centre i a les places i carrers adjacents. Moltes de les activitats són de participació lliure, si bé algunes requereixen inscripció prèvia. Tota la informació es troba disponible a la pàgina web www.eixarcolant.cat, on es poden realitzar les inscripcions per aquelles activitats que ho requereixin.