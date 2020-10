DJOUMA, l’educació que avança a Mali

Djouma és una associació sense ànim de lucre que va néixer de la inquietud de dues joves universitàries que feien cooperació a Mali.

En conèixer de primera mà el mal estat del centre mèdic de N’Gabacoro Droit, als afores de la capital maliana, van engegar un projecte per reformar-lo que es va fer realitat l’agost de 2016. Des d’aleshores Djouma ha avançat sumant forces i individuals i col·lectives per garantir el dret universal a una salut i educació inclusives, equitatives i de qualitat, i per l’empoderament integral de la dona com a motor essencial del canvi, sempre treballant sobre 3 pilars: el protagonisme de les comunitats locals, la transparència i l’emprenedoria juvenil.

Djouma és el nom d’una nena que vivia just davant l’hospital i que va morir amb només cinc mesos de malària, una mort que es podia haver evitat. Que una nena morís a les portes d’un centre mèdic d’una malaltia curable va ser l’impuls que va fer néixer, ara fa just cinc anys, l’entitat que porta el seu nom. D’entre els projectes que han tirat endavant destaquen, a més de la reforma integral de l’hospital de N’Gabacoro Droit a Mali, un projecte d’empoderament de la dona a Uganda (que promociona els grups d’estalvi, ofereix formació professional i sessions de sensibilització a 900 dones), i la construcció d’una llar d’infants a l’escola de Bandjougoubougou a Mali (amb 870 alumnes i 20 docents.

Actualment, en aquesta escola situada als afores de la capital, tenen en marxa el projecte educatiu Kalan Yiriwa (“l’educació que avança”, en la llengua local). El Kalan Yiriwa es fa conjuntament amb una associació local i consta de quatre grans blocs: l’acompanyament escolar en forma de 26 beques integrals per a l’alumnat en alt risc d’abandonament escolar (inclou la quota de l’escola, el material escolar, l’esmorzar diari, el reforç escolar setmana, un fons de salut i una sortida sociocultural anual), un segon bloc de formació al professorat adreçat a 17 docents que reben dues formacions en pedagogia i metodologia didàctica, un tercer bloc de suport en material educatiu del qual se’n beneficien 870 alumnes i 20 docents, i finalment la sensibilització comunitària, especialment adreçada a una cinquantena de noies adolescents en situació de pobresa i exclusió social per treballar aspectes com el dret a l’educació, els embarassos infantils i els matrimonis precoços.

Per col·laborar o associar-se: djouma.org@gmail.com