La Fundació Vicente Ferrer, lluitant contra la pandèmia a l’Índia

La Fundació Vicente Ferrer (FVF) és una Organització No Governamental de Desenvolupament compromesa des de 1969 amb el procés de transformació de zones rurals a Andhra Pradesh i Telangana (sud-est de l’Índia). Dóna suport a comunitats empobrides i grups especialment vulnerables: infància, dones i persones amb discapacitat. Aplica els seus programes en 3.600 pobles i dóna suport a prop de 3 milions de persones. El model de desenvolupament de la FVF a l’Índia coincideix amb el conjunt de propostes globals de l’ONU per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible el 2030.

Aquest any la Fundació ha bolcat tots els seus recursos a pal·liar els efectes de la pandèmia i ha reorganitzat tota la seva activitat en les zones rurals de sud de l’Índia per prioritzar l’atenció a la població davant la greu crisi sanitària i social que està patint el país. L’Hospital de Bathalapalli de la FVF és, des del mes d’abril, centre de referència per al tractament de la COVID-19. Té una capacitat de 360 ​​llits i ja ha atès més de 5.000 pacients. Actualment també assumeix l’atenció a dones embarassades ja que han tancat altres centres sanitaris, i han passat d’assistir 500 parts al mes a atendre’n 900.

La pandèmia està colpejant especialment a les zones rurals, que concentren el 56% els casos. Amb 6 milions de casos a tot el país, l’estat d’Andhra Pradesh, on treballa la Fundació, registra més de 700.000. En poques setmanes, l’Índia serà el país amb més casos de covid de tot el món.

A les zones rurals, els estigmes provoquen que s’ocultin els símptomes, afavorint la disseminació de la malaltia. Cal generalitzar l’ús de mascaretes i reforçar les mesures higièniques per reduir l’exposició al coronavirus. La FVF ha repartit més de 5 millons de màscares i ha fet centenars d’iniciatives per conscienciar de la importància de la responsabilitat individual, i també ha promogut campanyes per acabar amb els estigmes cap a la població i al personal mèdic que actuen a primera línia de la pandèmia.

Per col·laborar amb la fundació: info@fundacionvicenteferrer.org