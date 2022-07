Diversos ajuntaments, a l’espera de com es resolen les al·legacions per les obres de millora de l’autovia A-2

Diversos ajuntaments de la comarca, entre ells el d’Igualada, estan a l’espera de veure com es resolen les al·legacions que alguns consistoris van fer al Ministeri de Transports i Mobilitat i Agenda Urbana davant “l’Avantprojecte d’adequació i reforma” del tram de l’autovia A-2 entre Igualada i Martorell. El termini per presentar-les va finalitzar a finals de maig, però, com que n’hi ha moltes a resoldre, és molt possible que no hi hagi més notícies fins a la tardor, com a mínim.

Tot plegat alentirà la connexió definitiva de la C-15/C-37, actualment en obres per la construcció d’una autovia entre Igualada i Capellades, amb l’A-2, en el conegut “trèvol”. D’aquí que aquests treballs ja iniciats a l’Eix Diagonal acabin (o comencin, depèn de com es miri) a l’actual rotonda que hi ha més enllà del “Carpi”, inici de la C-15.

Tres túnels al Bruc

Recordem que l’avantprojecte, publicat pel Boletín Oficial del Estado l’abril passat, contempla convertir l’autovia de 2 a 3 carrils per sentit i tindrà un tercer túnel al Bruc en sentit Lleida. Els 4 carrils actuals dels dos túnels existents es destinaran al trànsit en sentit Barcelona. El pressupost estimat de l’actuació és de 531,7 milions de euros. I l’actuació contempla un increment de la capacitat i la millora de la accessibilitat amb el territori. Al mateix temps, en aquest tram on hi ha una incidència relativament alta de l’accidentabilitat, el projecte introdueix mesures per millorar els nivells de seguretat, com ara l’ampliació del radi de curvatura de les corbes més desfavorables, amb la corresponent modificació a planta del traçat.

També hi ha la part corresponent de l’enllaç entre un extrem d’Esparreguera i Abrera amb la B-40 (el quart cinturó), encara inacabada, i la C-55, la carretera de Manresa. Els tècnics han tingut en compte la redistribució del trànsit a causa de l’alliberament de peatge a l’AP-7 entre Tarragona i La Jonquera i AP-2 entre Saragossa i el corredor Mediterrani el passat 31 d’agost del 2021.

L’autovia A-2 es va construir a finals dels anys 80, i el tram entre Igualada i Martorell es va inaugurar el 1990. És dels pocs trams de totes les autovies radials espanyoles on la velocitat està limitada en tot el trajecte a 100 kms./hora.

Satisfacció a Igualada i refús total al Bruc i Collbató

Si bé en alguns ajuntaments, com és el cas d’Igualada, estan molt satisfets amb el projecte, tal i com ja vam publicar, d’altres consistoris, com els del Bruc o Collbató, s’hi oposen de totes totes, i per això esperen amb candeletes què respondrà el ministeri a les seves al·legacions, en entendre que té “greus afectacions mediambientals i paisatgístiques”.

Inicialment, segons l’avantprojecte, es busca aquí salvar el desnivell de l’A-2 per garantir tres carrils de circulació per sentit, amb el trànsit a 100 km/h, tot fent una nova variant per damunt una carena.

L’alcaldessa del Bruc, Bàrbara Ortuño, ja declarava a l’Acn fa unes setmanes que el traçat de la variant, a través de la carena i a tocar del Parc Nacional de Montserrat i de l’espai natural de Roques Blanques, “comportarà trams de via situats a 90 metres del nivell del terra i no podrà salvar el desnivell acumulat actual, de 300 metres. Per molt que facin variants, el territori és com és i el desnivell és insalvable”. Al mateix temps, Ortuño considerava que és un “sense sentit” invertir en noves grans infraestructures “en un moment en què hi ha un clam mundial a favor de descarbonitzar l’economia”. Per això reclamava a l’estat espanyol que repensi el projecte i inverteixi recursos en fomentar el transport ferroviari de mercaderies, en comptes de fer noves vies ràpides per canalitzar els camions. En aquesta línia han anat les al·legacions presentades per aquest Ajuntament.

A Collbató, també pensen que la variant projectada acabarà sent una autovia de tres carrils per sentit a poca distància de l’actual A-2 i deixarà algunes zones del poble encapsulades entre les dues infraestructures.

A Castellolí, l’avantprojecte inclou un nou traçat en direcció al tercer túnel previst, que obligarà a enderrocar dues cases on viuen famílies així com afectació al tram central del poble. Al mateix temps, entre Castellolí i l’entrada d’Igualada es farà un traçat completament nou, més passant just sota la muntanya de Puig Aguilera. Des de l’Ajuntament d’Igualada es demana, ja que hi ha un consens total respecte el traçat previst, que es faci primer aquest tram -inclòs el trèvol de connexió amb l’Eix Diagonal- per avançar temps.