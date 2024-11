Dissabte es lliuren els 22ns Premis Zoom de la televisió i plataformes digitals

Dissabte el Teatre Municipal l’Ateneu acollirà la gala de lliurament dels 22ns Premis Zoom de la televisió i les plataformes digitals, que s’han consolidat com els únics guardons catalans que premien continguts televisius i digitals d’abast internacional. Entre els assistents hi haurà els directors del festival, Anna Cervera i Jordi Comellas, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i l’actor, còmic i presentador de televisió Santi Millán i la periodista i exdirectora de TV3 Mònica Terribas, que recolliran els Premis d’Honor 2024. També hi haurà autoritats i diverses personalitats del món de la cultura i del sector audiovisual.

Llucià Ferrer presentarà la gala

La gala començarà a les 9 del vespre i estarà conduïda pel comunicador Llucià Ferrer, conegut presentador de televisió, que estarà acompanyat de la banda de música “The Serial Medlers”, que amenitzarà la vetllada. A més, com ja és habitual, hi haurà la presència de moltes cares destacades del món audiovisual.

Durant l’acte es lliuraran els Premis del Zoom de la Secció Oficial, els Premis d’Honor i es donaran a conèixer el guanyador del Showcase de Short Forms. També s’entregarà el Premi D.O. Catalunya al Millor Format de TV en català i el Millor Format de TV per la Igualtat de Gènere.

Mònica Terribas i Santi Millán, premis d’honor

Els Premis Zoom de la Televisió i les Plataformes Digitals han decidit atorgar els Premis d’Honor 2024 a l’actor, còmic i presentador de televisió Santi Millán i a la periodista i exdirectora de TV3 Mònica Terribas.

La direcció del Zoom vol premiar la llarga i versàtil trajectòria de Santi Millán en el món de l’entreteniment i també vol reconèixer la dilatada carrera de Mònica Terribas en el periodisme i el món de la comunicació. Amb una trajectòria marcada pel rigor i l’anàlisi social i política, Terribas és un referent en l’audiovisual català.

Talent jove

Més enllà dels Premis Zoom, el certamen continuarà apostant per la formació, la descoberta de talent i la indústria amb activitats complementàries que es duran a terme durant els dies del certamen.

Enguany, com a novetat, l’organització ha incorporat un nou jurat jove, format per estudiants d’instituts d’Igualada. Aquest jurat serà responsable de decidir un dels premis de la gala, concretament, el del Showcase de Short Forms, coorganitzat amb el Serielizados Fest, que ja té seleccionats els quatre projectes que competiran per endur-se aquest premi: Paneroles de Barbara Alca (EVA-3cat); Trabajos invisibles de Santa Penya; A moza que abortou e o contou de Eire Cid i Rosalía Quiroga; i TAWA Take Over de TAWA.

Premis Zoom 2024 i nominats

La Secció Oficial del Zoom Festival contempla cinc categories:

Premi a la Millor Ficció: TVmovie / Minisèries i sèries

TV Movies

Mara’s Vacation. Elena Escura, Espanya, 2023

Shape of Love. Akira CHEN Wen-Pin, Taiwan, 2024

The Divine Madness Off Alda Merini. Roberto Faenza, Itàlia, 2023

Sèries

All this I will give to you. Nicolas Guicheteau, França, 2023

Dieciocho. Hammudi Al-Rahmoun Font i Damià Serra Cauchetiez, Espanya, 2024

El Otro Lado. Javier Ruiz Caldera, Alberto de Toro, Espanya, 2023

La Ley del Mar. Alberto Ruiz Rojo, Espanya, 2023

La Mesías. Javier Ambrossi, Javier Calvo, Espanya, 2023

Marconi, The Man Who Connected The World. Lucio Pellegrini, Itàlia, 2024

Nudes. Carmen Aumedes, Carlos Villafaina i Sofia Farré, Espanya, 2024

Rapa (temporada final). Jorge Coira, Javier Cámara, Espanya, 2024

Un Nuevo Amanecer. José Corbacho i Belén Macías, Espanya, 2023

Vintage. David M. Porras i Elia Urquiza, Espanya, 2024

Premi al Millor Programa d’Entreteniment: concursos, talent, reality show, talk show, information show, factual, magazine, late show, humor

Cifras y Letras. Atomis Media-Prime Time Media AIE

El Consultorio de Berto. Movistar Plus+, El Terrat (The Mediapro Studio)

El Camino a Casa. Pelones Producciones 7 i Acción

Èpic nails. Minoria Absoluta, 3Cat

La Turra. 3Cat, La Manchester

La Travessa. Aguacate & Calabaza Films – 3Cat

Luz en la Oscuridad. Movistar Plus+, True Crime Factory i Goroka

Pisos d’Estudiants. Crisàlide i Antàrtida Films

Premi al Millor Programa Informatiu: telenotícies, reportatges, debats, entrevistes, especials informatius

Sense ficció: Allà on fa més mal. 3Cat

Borderline (The Human Factor). RAI

Fentanilo: ¿No way out?. RTVE

Sense ficció: La fugida. 3Cat amb El Periódico i Ottokar

Especial La sequera. Canvi de cicle. 3Cat

Premi al Millor Programa d’Esports: programes esportius, retransmissions esportives

Selección F: De clandestinas a campeonas. RTVE

Futbol Modest. Carmel / CCMA

El Gran Xou. La Xarxa de Comunicació Local, Olot TV

Núñez. Abacus per a 3Cat

Sacha a Nova York. À punt, Creaconcepto

Premi al Millor Programa Cultural&Divulgatiu: generals, musicals, educatius, documentals 55’

Megamix Brutal. Producciones del Barrio / 3Cat / RTVE

Noms propis. RTVE

Banksy and the stolen girl. GA&A Productions i Tinkerland

Sempre Dharma. Productora RV FILMS, 3Cat i La Xarxa

El món de Pepe Rubianes. 3Cat, Lavinia Audiovisual

Esta ambición desmedida. Little Spain per Movistar Plus+

More than a Museum. Morrosko Vila-San-Juan i Mosieur Alain S.L.

Naharina. Maria Recreo

Els altres premis:

Premi al Millor Format de TV per la igualtat de gènere

Selección F: De clandestinas a campeonas. RTVE

Sense ficció: Allà on fa més mal. 3Cat

El Gran Xou. La Xarxa de Comunicació Local, Olot TV.

30 minuts: Crits silenciats. 3Cat

El punt D (tercera temporada). Uniunfandos

Les Dones i els Dies. Carmel / CCMA

La Nostra Raffaella. RAI Radiotelevisione Italiana i AURORA TV BANIJAY

Premi del Showcase de Short Forms

Aquest premi, coorganitzat amb el Serielizados Fest, el decidirà un jurat jove format per estudiants de centres educatius d’Igualada.

Premi D.O. Catalunya al Millor Format de TV en català