Dissabte torna la Festa de la Ratafia de l’Anoia, a Igualada

El dissabte 16 de novembre, tots els amants de la ratafia, la tradició i la bona companyia tenen una cita al local de Xauxa per la 19a edició de la Festa de la Ratafia organitzada per l’associació Amics de la Ratafia de l’Anoia.

Enguany la cita ve acompanyada d’una fira ratafiarire que serà novetat. El mateix dissabte al migdia la Plaça Catarineu acollirà una mostra de productes, artesans i firaires que fan de la ratafia la seva principal protagonista.

Les activitats, però començaran una mica abans. A partir de les 12 del migdia, els més menuts i no tan menuts podran gaudir d’un contacontes de tardor i participar d’un taller infantil mentre encetem el vermut per anar fent gana, activitat que serà al mateix Local de Xauxa (al carrer Sant Ignasi 57).

A les 13h s’obrirà la Fira i mostra de parades de ratafies i productes de la terra per anar preparant el dinar ratafiaire que serà a les 14h, amb plats on la ratafia és la protagonista. Hi haurà menú de carn o vegetarià, amb preu especial pels menuts. Els tiquets pel dinar ja es poden comprar al Casal Popular d’Igualada El Foment al preu de 12€ i 5€ pels menors de 12 anys.

Després del dinar tindrà lloc el ja tradicional Bingo, a les 16h i a les 17h, actuació de glosa, cant improvisat tradicional de la cultura catalana en forma de versos rimats.

A les 18h hi haurà l’entrega de premis del 19è concurs, seguit del tast de les ratafies concursants i a les 19h concert de Jam Jamaica.

El final de festa serà al Casal Popular d’Igualada, el Foment, a les 22h, on es podran sopar pinxos ratafiaires amenitzats a partir de les 23h per una sessió de Punxadiscos per tancar la jornada.