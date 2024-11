Intercepten un menor de 16 anys a Igualada mentre conduïa un cotxe sostret dies abans

Un menor de 16 anys va ser detingut a Igualada la matinada del dimarts 12 de novembre, després de ser interceptat conduint un vehicle que havia estat sostret dies abans en ple carrer, segons ha informat la Policia Local d’Igualada a la xarxa social X. El menor va ser localitzat per una patrulla al Pla de la Massa, que va veure com el cotxe realitzava moviments erràtics.

Un cop van aturar el vehicle, els agents van comprovar que el jove no tenia l’edat legal per conduir -i per tant no tenia carnet- i que el vehicle havia estat sostret de la via pública, on estava aparcat, uns dies abans. El jove va quedar detingut i els Mossos d’Esquadra se’n van fer càrrec. S’han obert diligències a la Fiscalia de Menors per dos delictes: un de furt de vehicle a motor i un altre contra la seguretat del trànsit.