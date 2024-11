Un grup d’empresaris crea Xarxa de Negocis Cambra (XNC) a l’Anoia

Una cinquantena d’empresaris de la comarca ha creat recentment un grup anoienc de la Xarxa de Negocis Cambra (XNC), vinculada a la Cambra de Comerç de Barcelona.

El grup, que abans formava part de la delegació a Igualada de Business Network International (BNI) i on hi tenen cabuda moltes especialistats de l’ambit empresarial, es troba tots els dimecres al matí per tal de crear sinèrgies entre negocis, trobar col·laboradors i establir ponts amb altres empreses, per generar oferta i donar resposta a la demanda del mercat.

Hi ha 13 grups de XNC repartits per tota la demarcació de Barcelona, amb 340 membres que, en el darrer any, van tancar 2.842 negocis entre ells generant un volum econòmic de 14 milions d’euros. Dimecres, se’n va fer la presentació a Igualada, amb la presència del president de la Delegació a l’Anoia de la Cambra, Xavier Badia.

Els equips, integrats per professionals, estan coordinats per un grup executiu que promou les interrelacions, analitzant el negoci generat entre els membres, dinamitzant l’entorn empresarial del territori de la Cambra i donant suport als membres per ajudar a aconseguir els seus objectius. En el cas d’Igualada, els coordinadors són els empresaris Jordi Martínez i David Raya.