Desnonament a Igualada amb un fort desplegament policial

Tres furgones de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra tallen des d’aquest matí el carrer Serra Marsal en la seva confluència amb el Passeig Verdaguer d’Igualada per a que una comitiva judicial pugui executar un desnonament en un habitatge. La situació ha provocat l’interès de desenes de persones que passaven per l’indret, i dels veïns de la zona.

Aquesta és la quarta vegada que s’intenta el desnonament de l’habitatge, on hi viuen una parella amb els seus tres fills menors d’edat. La Plataforma d’Afectats Per La Hipoteca de l’Anoia (PAH) va fer ahir una crida per a que la família tingués el màxim suport possible, i ha denunciat que Serveis Socials de l’Ajuntament ha elaborat un informe on reconeix “que la família no té alternativa habitacional i està en situació de vulnerabilitat, i la llei exigeix suspensió del desnonament en aquests casos”.

Fonts de la PAH han afegit que “durant aquest mes hem sol·licitat a la propietat i al jutjat un lloguer social, com disposen les lleis 1/2002 i 24/2015. La propietat, el fons voltor americà Ceberus, ni respon, incomplint la llei. I la jutgessa no suspèn, tot i q hi ha l’informe de Serveis Socials. És desesperant viure com es permet que els grans tenidors incompleixin constantment la llei. A favor d’un fons voltor especulador, i en contra d’una família amb tres menors”. El regidor d’ERC Joan Valentí ha intentat, sense èxit, accedir a l’habitatge. Poble Actiu, vinculada a la CUP, també ha denunciat el cas a les xarxes socials. Finalment, la família ha assolit un ajornament de 30 dies.

