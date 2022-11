El Monbus CB Igualada pateix la quarta derrota consecutiva

MONBUS CB IGUALADA 53

SESE 55

El passat dissabte el Monbus CB Igualada disputava a Les Comes la jornada número 6 de la lliga EBA contra el SESE. L’equip arrossegava tres derrotes consecutives contra equips de la part alta de la classificació. Se li exigia als igualadins començar a guanyar per evitar la zona de desens.

Per primer cop en tota la temporada el partit es va iniciar amb un CB Igualada exultant, aconseguint un gran ritme anotador gràcies a la connexió entre interiors i un seguit de bones lectures. Tot i això, l’equip visitant no es va quedar endarrere i gràcies a un parell de llançaments des de fora va aconseguir mantenir-se dins del partit. La bona dinàmica del CB Igualada es va veure ressentida un cop iniciat el segon quart a causa de la disminució en l’encert i sobretot per les segones oportunitats concebudes. Els barcelonins van aconseguir capgirar el marcador just instants abans d’acabar la meitat del partit deixant un resultat de 30-31.

El partit es va reprendre amb una gran igualtat on la intensitat defensiva dels dos equips no concedia cap cistella fàcil. Aquesta igualtat es va veure reflectida en el marcador on durant tot el període es va alternar el lideratge. La dinàmica del període anterior es va mantenir i a poc a poc els minuts anaven passant sense que cap equip aconseguís distanciar-se.

Finalment, tot es va decidir en l’última jugada del partit on un tir puntejat va resoldre l’enfrontament de forma favorable per l’equip visitant. El marcador final va ser de 53-55 afegint una derrota més a l’equip igualadí i augmentant les necessitats de l’equip de revertir la situació.