Teresa Estruch és la nova presidenta del Consell de Federació del PSC Anoia

El Consell de Federació del PSC Anoia ha passat a estar presidit per la masquefina Teresa Estruch. El partit ha escollit Estruch per aquest lloc d’honor per la seva reconeguda trajectòria política a la comarca com a alcaldessa de Masquefa durant dos mandants del 1999 al 2007 i com a diputada al Parlament de Catalunya del 2003 al 2011. En l’àmbit professional ha exercit d’infermera i ha treballat al sector de la salut.

El Consell de Federació és l’òrgan en el qual es reuneixen cada trimestre totes les agrupacions del PSC de la comarca, amb els alcaldes i alcaldesses, els regidors i regidores i la militància del partit.

Teresa Estruch explica que “agraeixo haver rebut la proposta de presidir el Consell de Federació del PSC Anoia i de promoure el debat en aquest òrgan del partit que és l’espai de relació entre les agrupacions dels diferents municipis de la comarca”. Estruch afegeix que “el curs que hem encetat serà apassionant perquè el 28 de maig hi ha eleccions municipals i, per tant, ajudar a que el PSC estigui preparat, amb les idees i equips per a guanyar a cada un dels municipis és una tasca que m’entusiasma”.