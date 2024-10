Demà, primera assemblea oberta d’Orgull Anoia, la primera entitat LGTBIQA+ de la comarca

Demà dissabte 26 d’octubre a les 10:30 hores, el Centre Cívic Nord d’Igualada es convertirà en l’epicentre d’una trobada històrica: la primera assemblea oberta de l’associació Orgull Anoia, una nova iniciativa que busca donar veu i representació al col·lectiu LGTBIQA+ de la comarca. Aquesta cita, segons els organitzadors, és “molt més que una reunió; és una crida oberta a la participació ciutadana per debatre, construir i imaginar un futur més inclusiu i divers per a la nostra comunitat”.

L’assemblea, oberta a totes les persones interessades, pretén ser un espai de trobada per parlar de les necessitats reals del col·lectiu LGTBIQA+ a l’Anoia, així com de les maneres en què la societat civil pot sumar-se al projecte d’una associació forta, compromesa i arrelada al territori. Es tracta “d’una oportunitat única per començar a construir una xarxa de suport i col·laboració que permeti al col·lectiu LGTBIQA+ trobar el seu lloc dins el teixit associatiu local”.

Els membres de l’entitat diuen que l’Anoia “amb la seva rica tradició cultural i associativa, necessita una associació com Orgull Anoia que vetlli per la visibilitat, la inclusió i els drets del col·lectiu LGTBIQA+. Però aquest projecte no pot tirar endavant sense el suport i la implicació de totes aquelles persones que, des de dins o fora del col·lectiu, desitgin construir una comarca on es respecti la diversitat d’identitats i orientacions”.

A l’assemblea, es posaran sobre la taula preguntes crucials: Quines necessitats tenen les persones LGTBIQA+ a la comarca? Què podem fer per millorar la seva inclusió? Com podem garantir que la nostra societat sigui un lloc més just i equitatiu per a tothom? El debat estarà obert a la participació de veïns, entitats i representants del teixit associatiu, amb l’objectiu de definir estratègies clares per fer front als reptes del futur.

El primer pas d’un llarg camí

L’assemblea és només el primer pas d’un llarg camí. A través de la participació activa de les persones assistents, es buscarà donar forma a una associació inclusiva que treballi per i amb el col·lectiu LGTBIQA+. Aquest esdeveniment oferirà l’oportunitat de conèixer altres persones implicades en la lluita per la igualtat, així com de generar idees i propostes que ajudin a l’associació a fer les primeres passes.

Un cop finalitzada l’assemblea, conviden tothom a un vermut de germanor per continuar les converses de manera informal i començar a teixir els vincles que han de ser el motor d’aquest nou projecte.

Per a més informació, podeu contactar amb l’equip organitzador a través del correu orgullanoia@gmail.com o bé mitjançant el formulari https://forms.gle/BBey2xoSCrHNnWAR6.

Orgull Anoia és una associació que neix amb la missió de donar visibilitat, reivindicar i donar suport al col·lectiu LGTBIQA+ a la comarca de l’Anoia. El seu objectiu és crear espais segurs i inclusius on totes les persones, independentment de la seva identitat de gènere o orientació sexual, puguin expressar-se lliurement i ser qui són. A través de l’acció comunitària i la participació, Orgull Anoia vol “construir una comarca més oberta, diversa i respectuosa amb les diferents realitats que conviuen en ella”.