Centre Tigra: El teu espai de benestar a Igualada

Comença i acaba el teu dia amb estiraments

Un dels pilars del benestar a Tigra és la importància dels estiraments, tant a l’inici com al final del dia. Estirar els músculs al despertar-se millora la circulació i et prepara per fer front a la jornada amb més energia i menys tensions. Al final del dia, els estiraments ajuden a alliberar l’estrès acumulat, milloren la flexibilitat i afavoreixen un descans reparador. A les nostres classes de Chi Kung, Ioga Vinyasa i Taichi Chuan, aprendràs moviments suaus que integren estiraments per mantenir el teu cos flexible i en equilibri.

Pauses que alliberen la ment i el cos

El ritme frenètic de la feina diària ens pot passar factura. Per això, és fonamental fer pauses regulars per relaxar la ment i el cos. Aquests descansos no només redueixen l’estrès, sinó que també permeten que et concentris millor i siguis més productiu. A Tigra, t’ensenyem a incorporar tècniques de relaxació com el Chi Kung i el Ioga Aeri, disciplines que combinen respiració i moviments suaus per ajudar-te a alliberar la tensió acumulada i reconnectar amb el teu cos. També oferim teràpies energètiques com el drenatge limfàtic i la reflexologia per combatre l’esgotament físic i mental.

Cuida la teva postura, cuida la teva salut

Un aspecte que moltes vegades no tenim en compte és la postura. Mantenir una postura correcta de la columna vertebral mentre treballes, ja sigui assegut o dret, és essencial per prevenir dolors i millorar la teva salut a llarg termini. A Tigra, no només t’ensenyem tècniques d’autocorrecció postural, sinó que les nostres classes de Kung Fu per a nens, Ioga Vinyasa i Taichi Chuan ajuden a desenvolupar una millor consciència corporal, que et permetrà corregir els teus hàbits posturals.

Aliments que omplen d’energia el teu cos

Una nutrició adequada és clau per mantenir-nos actius i saludables. Aliments com la chía, la fruita seca, la quinoa, l’alvocat, les fruites i verdures fresques o el peix blau són essencials per tenir l’energia necessària al llarg del dia. A Tigra, no només cuidem el teu cos a través de l’exercici, sinó que també promovem una alimentació que complementa els teus esforços físics. La nostra filosofia és que el benestar és integral, i la nutrició energètica és una part fonamental per mantenir-te actiu i ple de vitalitat.

Petits hàbits, grans resultats

El secret per a una vida saludable es troba en els petits hàbits diaris que cultivem. Des dels estiraments matutins, fins a una postura correcta, pauses per descansar i una bona alimentació, tots aquests factors juguen un rol crucial al teu benestar general. A Tigra, creiem que la clau per a una vida plena està en aquests detalls. Tant si ets adult, jove o nen, pots començar avui a desenvolupar hàbits que transformaran la teva salut per sempre. Les nostres classes de Ioga Aeri, Ioga Vinyasa i teràpies energètiques estan dissenyades per ajudar-te a crear rutines saludables que perdurin al llarg dels anys.

