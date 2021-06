David Càceres no seguirà com entrenador de l’Igualada Rigat

L’actual entrenador de l’Igualada Rigat, David Càceres, ha anunciat que no continuarà la propera temporada dirigint l’equip arlequinat. Des del club expliquen que el tècnic barceloní “ha decidit enfocar-se en nous reptes i projectes, que impossibiliten la seva continuïtat a la banqueta de l’Igualada”.

Càceres va arribar a la banqueta quan l’equip vivia una situació límit. Vuit partits de lliga per davant per aconseguir l’objectiu de la salvació: 24 punts en joc per aconseguir el que semblava impossible. Després d’un debut molt especial a Les Comes davant el CP Vic, on l’equip va sumar una victòria de molt mèrit, l’equip va aconseguir endur-se un punt d’El Pujoló, però no va poder rascar-ne cap a casa davant el Barça.

I en els últims cinc partits, l’equip, amb David Càceres a la banqueta, va aconseguir cinc victòries: CP Voltregà, CH Mataró, Lleida Llista Blava, CH Palafrugell i CH Lloret. Així van aconseguir salvar la categoria sense haver de jugar el Play-Out, i no només això, sinó que van aconseguir classificar-se per jugar la World Skate Europe Cup la propera temporada. La mateixa WSE Cup, però de la temporada actual, serà l’últim repte de Càceres com a entrenador arlequinat. La competició es disputarà a Andorra els propers dies 18, 19 i 20 de juny.

Des de l’Igualada HC, acaben el seu comunicat comentant que “per tot això i per tot el que ens vas donar com a jugador, només podem agrair-te l’espectacular feina que has fet i recordar-te que Les Comes sempre serà casa teva”.

⠀⠀