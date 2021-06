Vilanova habilita un espai de dol al cementiri per recordar els infants no nats

Vilanova del Camí ja disposa d’un espai per al dol perinatal. El cementiri municipal acull des d’aquest dissabte “L’arbre dels records”, un espai de dol obert a la ciutadania, però en especial als pares i mares que han patit la pèrdua d’un fill o filla durant l’embaràs o just en el moment del part, per convidar-los a la reflexió i facilitar-los l’elaboració del dol.

Per inaugurar-lo es va fer en un acte íntim i molt emotiu.

Les paraules de Judit Pallarés, una de moltes mares i pares, que han patit el tràngol de perdre un fill durant la gestació va impactar els assistents. Judit Pallarés i la seva parella han patit tres doloroses pèrdues.

L’associació Little Stars ajuda a les famílies a gestionar el dol i a parlar dels seus sentiments

A partir d’aquesta experiència, la Judit i la seva parella, van conèixer l’associació Little Stars. L’entitat va néixer gràcies a la voluntat de tres famílies que van perdre els seus fills abans de néixer.

Fa dos anys i mig, explica Núria Caberol, que arran de la creació de l’Espai Empremtes a Calaf, l’associació va plantejar als ajuntaments de la Catalunya Central crear espais de dol als seus cementiris.

A Vilanova del Camí l’arbre que presideix aquest espai és un ametller, i no ho és per què si. L’ametller té una floració que dura nou mesos, els mateixos que l’embaràs d’una mare. Però què passa quan hi ha una glaçada? L’ametller perd el seu fruit… Malauradament 1 de cada 4 embarassos no acaba arribant a terme. És per això que es va triar l’ametller, per aquesta similitud.

L’arbre dels records: Espai de reflexió

Des de l’entitat Little Stars asseguren que molts pares i mares que formen part dels grups de suport per dol gestacional han mostrat el seu desig per comptar amb un espai on poder simbolitzar els seus fills morts, on recordar-los. Un espai on anar a pensar, a plorar, a portar un dibuix…

Amb aquest objectiu, va dir l’alcaldessa Noemí Trucharte, l’ajuntament de Vilanova del Camí va entomar el repte, també amb la complicitat del grup d’ERC que ho van sol·licitar a través d’una moció al Ple del 20 de gener de 2020.

L’acte d’aquest dissabte va comptar amb la col·laboració de Marta Riba i Anna Enrich de l’Escola de Música d’Igualada que van encetar i cloure l’acte amb música. Al final de la inauguració es va fer una enlairada de globus blancs i estrelles de cartolina amb els missatges que havien escrit les famílies mentre sonava la cançó de Lasha, “Sense tu”.

Estrelles, dibuixos i missatges

Les famílies que vulguin posar una estrella a L’arbre dels records, en memòria dels seus fills o filles no nats, poden adreçar-se a l’Ajuntament, a Secretaria, on els proporcionaran una d’aquestes estrelles. També poden portar dibuixos o missatges que podran enganxar a un plafó que trobaran al mateix espai de dol.