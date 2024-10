Comunicat del govern municipal de La Pobla sobre les reclamacions veïnals del Barri del Xaró

L’equip de govern de l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt ha emès un comunicat en resposta a les reclamacions sobre el manteniment al barri del Xaró que va realitzar l’associació de veïns del barri.

“Des de l’actual govern municipal som conscients de la situació en la qual es troba el barri del Xaró de la Pobla de Claramunt i del deute que tenim com a municipi amb aquest nucli i, per aquest motiu, estem prenent les mesures que permetin que en els pròxims anys aquest nucli gaudeixi d’una millora constatable dels seus espais públics. Entre aquestes actuacions volem destacar la pròxima redacció d’un pla de mobilitat específic per al barri, ja encarregat a través de la Diputació de Barcelona, que tindrà com a objectiu localitzar els aspectes a millorar en els desplaçaments de vianants i vehicles i els punts concrets sobre els quals actuar. Aquest document ens servirà de full de ruta per a establir i programar les actuacions a dur a terme.”, expliquen des del govern.

Des del govern poblatà expliquen que “l’actual equip de govern treballa des de l’anterior mandat en la millora dels serveis que tenen a la seva disposició com ara el clavegueram. En aquest sentit, des del 2021, ja es treballa en la millora de la xarxa estudiant les seves mancances, l’any 2023 es realitza una primera intervenció i aquest 2024 està prevista una altra amb la voluntat de continuar treballant en la qüestió els pròxims anys. De la mateixa manera també estem estudiant actuacions que millorin l’aspecte que presenten actualment les voreres. Aquestes es veuen afectades per l’aparició de males herbes. Des de l’Ajuntament ja hem iniciat els contactes amb empreses especialitzades per a establir una solució duradora. En definitiva, des del govern municipal som conscients dels problemes que presenta el barri i mantenim el diàleg obert amb els veïns i veïnes. De fet, ja fa temps que treballem en solucions que vagin més enllà de reparacions puntuals. Són projectes a mig i llarg termini, per la qual cosa hem de demanar paciència al veïnat, però també els podem garantir que hi estem treballant i que hi continuarem treballant.”