Els primers equips del CF Igualada empaten en els seus respectius duels de lliga

Els primers equips del CF Igualada van empatar en els seus respectius partits de lliga el passat cap de setmana. El CF Igualada femení va signar un 1-1 contra el Vic Riuprimer en un igualat duel d’atac, mentre que el primer equip masculí va acabar amb un 2-2 el seu partit contra el Turó de la Peira, a la ciutat de Barcelona.

Les blaves signen un empat en un duel molt igualat

Resultats del Partit

C.F. Igualada vs Vic Riuprimer Refo F.C. Tercera Federació FUTFEM C.F. Igualada 1 – 1 Vic Riuprimer Refo F.C.

En un emocionant duel de la Tercera RFEF, CF Igualada i Vic Riuprimer van oferir un espectacle marcat per la intensitat i les ànsies dels dos conjunts per endur-se els tres punts. L’enfrontament, disputat al Municipal de Les Comes, va acabar amb un empat 1-1 que va fer justícia a l’esforç i entrega dels dos conjunts.

El CF Igualada va ser l’encarregat d’obrir el marcador al minut 21. Queralt va protagonitzar una jugada de gran qualitat, demostrant la velocitat i habilitat per desmarcar-se de la defensa rival. Després d’una magnífica cursa per la banda, va deixar enrere la seva marcadora i, amb un potent xut, va batre sense miraments la portera del Vic Riuprimer, que no va poder fer res davant la precisió de la igualadina, posant l’1-0 al marcador.

El Vic Riuprimer ho va seguir intentant. Després del descans, les visitants van sortir al camp amb un pla clar: avançar línies i buscar l’empat com més aviat millor. El seu esforç va tenir recompensa. Al minut 68, les d’Osona van aconseguir el gol de la igualada després d’una sèrie d’atacs.

Els minuts finals del matx van ser un intercanvi constant d’oportunitats, amb tots dos equips intentant emportar-se la victòria. Tant CF Igualada com Vic Riuprimer van tenir ocasions per desnivellar la balança, però les defenses i les porteres van estar a l’alçada, evitant que el marcador es mogués més.

L’empat reflecteix la igualtat entre dos conjunts que van buscar sempre l’atac i van oferir un espectacle digne de la categoria. Un punt per a les blaves que segueixen sense conèixer el triomf en lliga. La pròxima setmana, les blaves visitaran el filial del RCD Espanyol.

Els pals eviten la victòria de l’Igualada masculí

Resultats del Partit

Turo Peira, C.C.D. vs Igualada, C.F. Primera Catalana Turo Peira, C.C.D. 2 – 2 Igualada, C.F.

El CF Igualada masculí es va emportar un empat en la visita al complicat camp del Turó de la Peira, un terreny de joc petit i molt ajustat que va condicionar el desenvolupament del partit. El matx, disputat a Barcelona, va finalitzar amb un 2-2, en un duel on els blaus van saber generar oportunitats suficients per emportar-se els tres punts.

L’Igualada va començar el partit de manera brillant. Tot just havien passat uns minuts quan Chirri Monje va ser el més intel·ligent i va veure el porter avançat, fent el primer gol. L’equip dirigit per l’Igualada va mostrar des de l’inici la seva ambició ofensiva, però l’alegria no va durar gaire. Només un minut després, el Turó de la Peira va aconseguir empatar, deixant clar que no es donarien per vençuts fàcilment.

Tot i el cop, l’Igualada no va abaixar els braços. L’equip va tornar a prendre la iniciativa i va aconseguir posar-se al davant de nou. Aquesta vegada va ser Arnau qui, després d’una gran passada de Chirri Monje, va avançar el seu equip i va culminar una fase de domini dels visitants. Durant la resta de la primera meitat, l’Igualada va continuar atacant, buscant ampliar l’avantatge, i demostrant que estaven més còmodes sobre el terreny de joc.

A la segona part, el guió va canviar. El Turó de la Peira va ajustar la seva pressió i va complicar la sortida de la pilota dels igualadins. El seu esforç va tenir recompensa, ja que van aconseguir igualar el partit novament, posant el 2-2 al marcador.

El CF Igualada, lluny de conformar-se amb l’empat, va generar les millors ocasions en els darrers compassos del matx. Dues d’aquestes oportunitats van acabar estavellant-se als pals. El resultat final deixa l’Igualada amb la sensació que podrien haver sumat més, però la fortuna no va estar del seu costat en les jugades decisives.