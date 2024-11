La comarca té l’agenda plena per commemorar el Dia per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones

En el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, que se celebra el 25 de novembre, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) ha presentat aquesta setmana un ampli ventall d’actes per visibilitzar, combatre i prevenir les violències masclistes. Amb el lema “Situar el desig al centre”, la campanya d’enguany posa èmfasi en la detecció de les violències sexuals, un tipus de violència que requereix recursos especialitzats per a poder-la detectar, prevenir i reparar.

Les activitats, organitzades pels set ajuntaments de la MICOD amb el suport de diverses entitats, són gratuïtes i se celebraran des d’ara i fins a l’1 de desembre. L’agenda inclou una trentena de propostes gratuïtes adreçades a públics de totes les edats, des de tallers d’autodefensa fins a espais de reflexió amb expertes.

Entre les activitats destaca l’exposició “Posem el desig al centre” que s’instal·larà al Centre Cívic Nord d’Igualada i que s’inaugurarà el mateix 25 de novembre amb una taula rodona sobre consentiment, desig i violència sexual. A Vilanova del Camí, es posarà en escena “Píndoles de males dones”, un espectacle que reivindica la llibertat i el poder de les dones que rebutgen el paper submís que sovint s’espera d’elles. A Santa Margarida de Montbui, es durà a terme un taller d’autodefensa feminista i La Pobla de Claramunt recordarà les víctimes de la violència masclista amb una impactant penjada de paraigües a la plaça, un acte visual que busca commoure i sensibilitzar la ciutadania. Per la seva banda, Òdena posa en marxa del Punt Lila Diürn Itinerant a l’alumnat d’ESO, i Castellolí acollirà el cinefòrum amb la projecció de “La vida sense la Sara Amat”, que convida a la reflexió sobre les relacions afectives en l’adolescència.

En total es faran al voltant d’una trentena d’actes com ara xerrades d’expertes que aprofundeixen en l’impacte de les violències masclistes a la nostra societat, tallers pràctics que ensenyaran a crear espais segurs i promoure l’educació en la igualtat de gènere, esdeveniments culturals amb projeccions de films de dones i exposicions, entre d’altres. Totes les activitats són gratuïtes, però algunes requereixen inscripció prèvia. L’agenda completa es pot descarregar des la seva pàgina web.

Accions de sensibilització a tots els municipis

Els municipis de la Conca d’Òdena il·luminaran les façanes dels ajuntaments amb llum lila i penjaran pancartes per l’eliminació de les violències masclistes. La Mancomunitat de la Conca d’Òdena també ha impulsat una campanya de sensibilització que es desplegarà per carrers i places en format de tòtems, amb missatges interpel·ladors per identificar i visibilitzar les violències masclistes.

Les set regidores d’igualtat dels set municipis de la Conca d’Òdena volen que les converses, reflexions i accions vagin més enllà de dates assenyalades com el 25N, i recorden que serveis especialitzats com el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ofereixen suport psicològic i assessorament jurídic o també el Servei d’intervenció especialitzada (SIE) que ofereix servei a dones, adolescents, nens i nenes, afectades per les violències masclistes.

L’agenda d’activitats per al 25N l’han impulsat les regidores d’igualtat Carlota Carner de l’Ajuntament d’Igualada, Judith Ranz de Vilanova del Camí, Coral Vázquez de Santa Margarida de Montbui, Alba Gallardo d’Òdena, Jèssica Maturana de La Pobla de Claramunt, Glòria Saiz de Castellolí i Pilar Queralt de Jorba. Totes elles conviden a la ciutadania de la Conca d’Òdena a participar en els diversos actes i a assistir a les concentracions ciutadanes que tindran lloc al voltant del 25 de novembre.

Més enllà de la Conca d’Òdena

A altres punts de la comarca de l’Anoia, s’hi estan preparant activitats per commemorar el 25N, aquestes són les activitats planificades les quals la Veu ha pogut tenir-ne coneixement.

A Capellades les activitats ja han començat de fa dies amb un taller d’autodefensa i la projecció del documental “No estàs sola. La Lucha contra la manada”. Demà dissabte a les 10 a la cantonada dels carrers Fossar i Call i el teatre “Antipatriarcal”, de Les Miraguanes, el mateix dissabte a les 19h al Teatre La Lliga -entrada 5 euros-. Totes aquestes propostes organitzades des de la coordinadora 25N acabaran el dilluns 25N a les 19h a la plaça Verdaguer amb una concentració sobre les violències masclistes.

Des de l’Ajuntament el diumenge 24 a les 12.30 es farà un concert amb les Escarteen Sisters a la sala Paper de Música on també hi haurà la lectura del manifest.

La Cova proposa per avui divendres 22 de novembre a la tarda, de 16 a 18.30h, un taller de pancartes amb missatges de denúncia i també sumar-se a la concentració del dia 25 a la plaça Verdaguer.

A Piera el dia 25 de novembre, coincidint amb la jornada de commemoració oficial, tindrà lloc una marxa silenciosa. A les 18:30h, les persones participants sortiran des del Gall Mullat i recorreran els carrers de la vila fins a arribar a la plaça del Peix, on a les 19:00h es farà la lectura del manifest institucional i hi haurà l’actuació del Cor de Gospel de l’AMM Maria Escola i Cases de Piera.

Masquefa també prepara actes pel 25N, amb el seu acte central sent la penjada de llaços lila als balcons. Dilluns 25 es durà a terme una marxa d’espelmes a les 18:30 h des dels jardins del CTC fins a la plaça Josep M. Vila, on a les 19 h es durà a terme l’acte de record a les víctimes de violència masclista.

Les activitats a Calaf tindran lloc del 25 al 28 de novembre, seran gratuites i inclouen una taula rodona, una encesa d’espelmes, un espectacle musical per a tots els públics i xerrades i tallers per a joves de l’institut.

Durant la setmana del 25 de novembre, el municipi del Bruc organitza una sèrie d’activitats i tallers. El dia 25 es farà una exposició i cafè tertúlia amb l’activista trans Clara Palau.