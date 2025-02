L’oportunitat d’eliminar tot l’amiant del Bages, el Berguedà i l’Anoia

Ja fa anys que els ciutadans del Bages, del Berguedà i l’Anoia tenen clar que l’amiant, aquesta fibra natural tan utilitzada en els àmbits de la construcció durant els anys 60, 70, 80 i part dels 90, és molt perillós en la seva manipulació i ha provocat milers de morts a tot el món. Només a Espanya es detecten cada any fins a 1.500 nous casos de malalties relacionades amb l’amiant i, per tot això, aquest material ja està prohibit des del 2002. Però, i el que ja està integrat als nostres edificis, com el podem treure? A qui podem recórrer per fer-ho?

El 2025 ha arribat la bona notícia que s’han activat els ajuts públics destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a tot l’àmbit territorial de Catalunya. I els destinataris d’aquest suport econòmic són persones físiques o jurídiques, públiques o privades i també les comunitats de veïns, en unes propostes d’ajuts que duraran fins a finals de novembre d’aquest mateix any.

Segons dades actualitzades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, a Manresa, s’hi han detectat més de 1.200 cobertes amb fibrociment, un fet que converteix la capital del Bages en la cinquena ciutat catalana amb més quantitat de tones d’amiant en teulades. A Berga s’han comptabilitzat 281 cobertes amb amiant i a l’Anoia s’han detectat més de 2.680 cobertes amb fibrociment, 643 de les quals estan ubicades a la capital, Igualada.

Així doncs, l’oportunitat d’aquest suport econòmic és quelcom més que interessant per garantir que tots els habitatges o locals quedin nets d’aquest material. Són ajuts que contemplen la retirada, el transport i el tractament dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant i, si escau, de mitjans auxiliars.

És una gran oportunitat per fer net definitivament de tot rastre d’amiant a casa nostra i, per poder conèixer tots els tràmits i els passos per poder beneficiar-se’n, cal només contactar amb la delegació a Manresa del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) i que, a través de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació (OTR), tenen la clara funció d’orientar i assessorar a totes aquelles persones interessades.