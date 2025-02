Aquest cap de setmana Montmaneu s’omple de tradició per celebrar la Festa de la Caldera

Aquest cap de setmana arriba una de les dates més destacades dins l’agenda montmaneuenca; la Fira de la Caldera.

L’agenda d’activitats començarà dissabte 1 de març a dos quarts de sis de la tarda amb la ja tradicional Rua de Carnestoltes pels carrers de Montmaneu, amenitzada per la Xaranga Maracuyà; tot seguit, serà el torn de la Desfilada i Concurs de disfresses a la Sala amb premis de tota mena, i per acabar la jornada hi haurà xocolata desfeta per a tothom.

Diumenge 2 de març arriba el plat gros del cap de setmana, ja a les 8 h del matí començarà l’activitat al municipi amb l’encesa dels focs. Bulliran les calderes a càrrec dels calderers de Montmaneu i del mestre calderer Sr. Josep Parera.

Després de l’esmorzar, hi haurà a dos quarts d’onze l’espectacle Tastacirc de Tot Circ, i a les 11:30 h la Diada Castellera amb els Moixiganguers d’Igualada i els Castellers de Caldes de Montbui. A les 12 h del migdia es farà la missa solemne, i posteriorment es nomenarà l’Ada Parellada com a Calderera d’Honor d’enguany. Després del tradicional dinar de les calderes, es tancarà la diada amb un espectacle d’humor a càrrec de Jordi Albà; a més, durant tot el matí hi haurà mercat de pagès.