CCOO ofereix un servei gratuït per a la tramitació del nou ajut del Govern de 200€ per comprar aliments

Les persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica tenen moltes dificultats per completar, de forma autònoma, tràmits i sol·licituds de prestacions de tot tipus. En molts casos, no disposen d’equips informàtics o no tenen prou coneixements per utilitzar-los, entrebancant-se en temes com el DNI o el NIE electrònics, els certificats digitals o, fins i tot, amb l’idioma.

Des de fa anys, CCOO té en funcionament un servei d’assessorament i suport per ajudar a aquests col·lectius en la realització de gestions sobre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Servei d’Ocupació de Catalunya, l’Ingrés Mínim Vital, la Renda Garantida de Ciutadania, ajuts socials d’habitatge, beques, etc. Es tracta de l’Espai Sindical Obert (ESO), obert a persones treballadores i a la ciutadania en general, i gratuït.

Entre el 15 de febrer i el 31 de març, l’Agència Tributària mantindrà actiu un espai web per realitzar la sol·licitud del nou xec de 200 € per a l’adquisició d’aliments, un abonament únic adreçat a persones amb residència habitual a l’Estat amb baixos nivells d’ingressos o amb patrimoni reduït.

L’ESO de CCOO ha incorporat la tramitació telemàtica d’aquest ajut del Govern central entre els serveis que ofereix a la ciutadania als locals sindicals de Cornellà de Llobregat, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

Aquesta contribució social del sindicat per superar els problemes que genera la bretxa digital es pot sol·licitar a través del telèfon 93 377 92 92 o del correu electrònic bllapag@ccoo.cat.