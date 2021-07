Castellolí celebra amb èxit la primera prova oficial de Pumptrack de l’Estat

La primera prova federada de Pump track de l’Estat ja és una realitat. El passat cap de setmana del 17 i 18 de juliol, l’Associació Esportiva “A tot i amb tot” (ATIAT), amb el suport de la Federació Catalana de Ciclisme i de l’Ajuntament de Castellolí, va organitzar la primera prova federada d’aquesta disciplina ciclista emergent amb un resultat extraordinari.

Més de 50 participants d’arreu del territori català van ser partícips d’aquesta gran fita històrica i van gaudir del divertit traçat de Castellolí i de la seva organització, esdevenint un gran espectacle tant per participants com per tots els seguidors que es van desplaçar fins a la comarca anoienca per gaudir d’aquest gran show.

El dissabte es va organitzar el primer Open de Pumptrack 2021 per tots aquells pilots que no tenien llicència federativa i volien iniciar-se en aquestes proves, mentre que el diumenge va ser el torn per aquells ciclistes amb llicència federativa amb l’organització de la primera edició de la Lliga Catalana de Pumptrack per a majors de 14 anys i la Mini Pumptrack Kids, per a participants fins a 14 anys. El resultat va ser espectacular ja que es va viure un show molt emocionant i on les mil·lèsimes van ser decisives pels resultats de la classificació final.

Participants d’arreu del territori català, Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona, molts d’ells amb bons resultats en competicions internacionals d’altres disciplines ciclistes com el BTT, el BMX, Trial o Descens, van voler compartir aquest espectacle fent dues voltes al circuit per cada màniga.

Els participants van realitzar unes mànigues d’entrenaments oficials per establir l’ordre de sortida de la gran final, creant així una expectació màxima en qui faria el millor temps del circuit i podria prendre seient al famós “HOT SEAT”.

El director organitzatiu de la prova i president de l’Associació Esportiva A tot i amb tot, Jordi Casablanca, valorava molt satisfactòriament el resultat d’aquesta primera prova: “ha sigut tot un honor i un plaer poder organitzar la primera prova federada de Pumptrack de tot l’Estat i que el resultat hagi sigut tan positiu. Crec que hem sabut compartir i transmetre la nostra il·lusió d’aquesta disciplina tan divertida i que tan ens agrada, i tots els participants han acabat d’arrodonir la gran fita amb un grandíssim espectacle. El Pumptrack és una disciplina emergent a on es pot compartir en un mateix traçat tant a nenes com a nens, infants i adults, bicicletes de Bmx, Btt o Dirt-Jump… tothom hi té cabuda i cadascú gaudeix al seu nivell”.

L’alcalde de Castellolí, Joan Serra, agraeix la grans tasca realitzada per l’organitzador, Jordi Casablanca, i tot l’staff durant tot el cap de setmana. Serra destaca que “ha estat un èxit de participació i és un honor que Castellolí sigui el centre del món de l’esport i vingui gent d’arreu del territori a practicar Pumptrack”. I afegeix “gràcies a tots i totes els que ho han fet possible esperem que sigui una primera edició de moltes altres que es realitzin al nostre municipi”.

Joan Serra explica que “aquesta competició és fruit de l’encert que va tenir l’Ajuntament demanant finançament a la Generalitat per poder fer aquesta instal·lació, justificant que ens aportaria promoció econòmica al nostra municipi, i veure que això es compleix ens omple de satisfacció”.

Per la seva banda, Fèlix Martín, delegat de BMX de la Federació Catalana de Ciclisme, ha fet arribar la seva felicitació a l’organització per “apostar per aquesta nova modalitat que fusiona diferents branques del ciclisme” i ha destacat que va ser una “jornada molt amena i divertida, que esperem que sigui una bona base per animar a altres organitzadors a preparar esdeveniments per aquesta modalitat”.

Els guanyadors de les proves federades van ser:

PREBENJAMI MASCULI – Joel DUARTE (ASSOC.ESP. A TOT I AMB TOT) 00:38:750

BENJAMI MASCULI -Biel ESCODA (FUNBIKES CALELLA CLUB C.) 00:28:949

BENJAMI FEMENI Noemí FARO, (BIKETRIAL TORREDEMBARRA) 00:33:993

PRINCIPIANT MASCULI Jordi SALA, (SANT GREGORI I EL LLÉMENA) 00:29:653

ALEVI MASCULI Marcel BARRACHINA, (BMX SANT ANDREU DE LA BARCA) 00:24:539

ALEVI FEMENÍ Iara MORENO (BMX MATARÓ) (—)

INFANTIL Sergio MORILLO, (BMX TERRASSA) 00:24:486

SENIOR MASCULI Ian MORILLO, (BMX TERRASSA CLUB) 00:22:309 (RÈCORD DEL CIRCUIT)