Carta en defensa del regidor de l’Ajuntament d’Òdena, Felipe Malo

Publicat a l'edició del periòdic del 24 de desembre de 2024

JORDI GASSÓ GUIXÀ.- Aquests darrers dies s’han anat succeint diverses intervencions a les xarxes sobre aquest regidor i la seva manera d’actuar, però cap d’elles el defensava. Crec que és necessari posar les coses en perspectiva perquè, ni un és tan dolent ni els altres són tan bons. Tots els que el coneixem sabem com és, quin és el seu tarannà, el seu bon cor, l’activisme i les ganes sinceres d’ajudar que marquen les seves actuacions.

A ell el van anar a buscar per presentar-se a les darreres eleccions locals. No hi tenia cap interès però hi van insistir atès que era un valor segur i ell va deixar clara les seves intencions si aconseguien l’alcaldia. Cap problema!, van dir. Però després tot van ser “problemes”, queixes, entrebancs, tant del mateix equip de govern com dels treballadors de l’Ajuntament. Diuen que és massa intrusiu, que vol saber-ho tot, que és un defensor de les causes perdudes; però què hi ha de dolent en tot això? El que ens hauríem de preguntar és per què ens molesta tant que un regidor s’impliqui i faci una bona feina. Potser és que no hi estem acostumats, a veure un regidor electe al costat de la gent. Bé, dit això, crec que perdem un bon regidor i una gran persona, a la qual se l’està atacant ferotgement. Sí, és clar, sembla que ell s’ho hagi buscat i que, potser, el perden les formes, però penso que res d’això justifica els atacs personals, de totes les bandes, que ha rebut. Espero i desitjo que tots fem acte de contricció en aquestes dates especials. Bon Nadal!