Les mides i el pes de les maletes, un aspecte a tenir en compte abans de pujar a l’avió

Autor: Original 1915

Des de fa anys s’han reduït les mides de l’equipatge de mà de les companyies aèries basant-se en les noves recomanacions d’IATA conegudes com a Cabin OK.

IATA, l’associació internacional de transport aeri, va consultar Boeing i Airbus sobre les mesures més recomanables als avions més habituals, i a partir de la seva resposta, va emetre una recomanació “oficial”: no excedir de 55 x 35 x 20 cm, rodes, nanses i butxaques incloses.

Aquesta proposta respon a les dimensions ideals per al millor aprofitament de l’espai de cabina, de manera que tots els passatgers tinguin la possibilitat de volar amb el seu equipatge de mà a bord. Tot i això, la recomanació d’IATA va quedar en això, en una simple proposta. La veritat és que no hi ha una mesura estàndard acceptada per totes les aerolínies.

Mentrestant, com que la mida i el pes admesos en cabina depenen de cada companyia i fins i tot de cada ruta, et recomanem mesurar i pesar la maleta de cabina i comprovar que no supera les mesures indicades en fer la reserva. Si la maleta de cabina excedeix les mesures admeses, la companyia pot obligar-la a facturar perquè vagi a la bodega i gairebé sempre et tocarà pagar una tarifa més alta que si l’haguessis facturat prèviament en línia en comprar el bitllet d’avió.

La mida més popular és 55x40x23, permesa per Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, Lufthansa, Norwegian, Swiss Air, Turkish Airlines i Wizz Air.

La mida proposada per IATA (Associació Internacional de Transport Aeri) s’adapta a les dimensions de totes les aerolínies, excepte Qatar Airways (50x37x25), que, encara que en conjunt supera les dimensions recomanades, les distribueix d’una manera diferent.

Algunes companyies, com EasyJet, Norwegian, Ryanair, Eurowings, Vueling o Wizz Air, només admeten pujar gratis a la cabina de l’avió un embalum petit, tipus bossa de mà, obligant a pagar un suplement a les seves tarifes més econòmiques fins i tot per les maletes de cabina de la mida admesa a l’aerolínia.

Pes admès a maletes de cabina

No només les mides compten, també cal parar atenció al pes i de fet la limitació per pes a l’equipatge de mà pot ser fins i tot més restrictiva.

Algunes companyies aèries tenen un límit de pes de 8 kg, és el cas d’Alitalia, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, Lufthansa, Swiss Air i Turkish.

Altres aerolínies, com Qatar Airways i Emirates, fins i tot ho rebaixen a 7 kg.

Aquests límits són excessius si es té en compte que una maleta de cabina pot pesar uns 3 kg. Per sort, la majoria de les línies aèries han augmentat aquest límit i accepten fins a 10 kg o fins i tot 23 kg si voles amb British Airways.

Compte també amb Air France, Finnair, KLM i Transavia: aquestes aerolínies inclouen pes del segon embalum (bossa de mà) en el còmput de pes total permès.

Aquestes condicions són aplicables a la tarifa més econòmica, pròpia dels vols low cost. Si viatges amb tarifes de turista superiors o en business, el pes màxim permès i el nombre d’embalums que pots portar a la cabina solen ser més grans.