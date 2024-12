Carta de suport de l’Equip de Serveis Socials del Consell Comarcal a les treballadores afectades

Publicat a l'edició del periòdic del 24 de desembre de 2024

EQUIP DE SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA.- Des de l’Equip de Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Anoia, volem expressar el nostre més ferm suport i solidaritat envers totes les professionals que han estat objecte d’atacs injustos, així com de mentides i provocacions que no només perjudiquen les persones afectades sinó també la figura pública dels Serveis Socials i la tasca essencial que desenvolupem com a servei públic.

Entenem que avui són les nostres companyes qui estan patint aquesta situació, però demà podríem ser qualsevol de nosaltres. Aquest conflicte, per tant, no és només un assumpte personal, sinó col·lectiu, que afecta directament la defensa de la nostra professionalitat i el bon nom dels Serveis Socials que representem.

És inacceptable que els treballadors i treballadores que dediquem la nostra tasca al servei a la comunitat ens veiem exposats a situacions de desprestigi, atacs personals o qualsevol acte que vulneri un entorn de treball segur i respectuós. El compromís amb la ciutadania no pot ser objecte de difamacions que erosionen l’essència del nostre treball i, per extensió, l’accés als drets fonamentals de la població que atenem.

Davant d’aquesta situació, manifestem el nostre suport a les companyes afectades i reiterem la nostra voluntat de defensar i dignificar la tasca de les professionals dels Serveis Socials.

Reclamem, també, que es posin totes les mesures necessàries per resoldre aquests tipus de conflictes i garantir la seguretat i el respecte que mereix tot el personal que, dia rere dia, treballa per a la cohesió social i el benestar col·lectiu.