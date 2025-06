Garden Pizza: la millor terrassa d’Igualada per gaudir de pizzes artesanals i més

Hi ha terrasses on seure i xerrar, i després hi ha espais com el de , on cada racó parla de gastronomia, consciència i plaer. Al cor neuràlgic de la ciutat, a la plaça Cal Font, davant de la Biblioteca Central, aquesta terrassa s’ha convertit en un petit oasi per als que volen fugir de la rutina i deixar-se sorprendre per una cuina que, malgrat la seva humilitat, ha captivat jurats internacionals.

Amb para-sols que donen ombra en dies calorosos i una atmosfera viva que barreja famílies, amics, ciclistes de diumenge i lectors que surten amb un llibre sota el braç, la terrassa de Garden Pizza és avui un dels punts més estimats del centre d’Igualada. Però el que fa d’aquest espai un lloc realment especial és la proposta que s’hi serveix: pizza artesanal d’alt nivell, amb massa napolitana fermentada 72 hores, feta amb farina Petra –una joia natural de digestibilitat excel·lent i aromes subtils– i una carta on el compromís amb el medi ambient no és només un detall, sinó una convicció.

No és casualitat que, el novembre passat, Garden Pizza fos reconeguda amb el com a única cadena catalana en aquesta llista d’elit. Des del seu naixement a Sant Cugat, Garden Pizza ha defensat una manera diferent de fer les coses: massa sense químics, herbes aromàtiques cultivades en un hort hidropònic propi, col·laboració amb startups sostenibles com Ficosterra i l’aprofitament de bagàs de cervesa per fer-ne farina. Una pizza, sí. Però també una declaració d’intencions.

La carta del local d’Igualada no només brilla per les seves pizzes veganes, les opcions sense gluten o els entrants artesanals com la seva sorprenent sobrassada vegana feta a casa. Aquest 2025, a més, ha incorporat pasta fresca artesanal feta amb ou i importada directament d’Itàlia. Una aposta que respon a una demanda creixent dels seus clients: complementar la pizza amb plats igualment honestos i saborosos, que beuen de la tradició però que també miren cap al futur.

I aquest futur, per Garden Pizza, passa també per fer arribar la seva visió a més gent, sense perdre la proximitat. El sistema order&pay, que permet demanar des del mòbil sense presses, o el seu programa de fidelització Garden Club –amb descomptes i regals sorpresa– són detalls que acaben de completar una experiència moderna i càlida a parts iguals. Ah, i si hi vas amb gos, no pateixis: també són benvinguts.

Enmig de tot això, hi ha una altra cosa que fa única la terrassa de Garden Pizza: la seva connexió amb el seu entorn. Igualada no és qualsevol ciutat. Té ritme, té memòria i, amb espais com aquest, també té una finestra oberta al món. Un lloc per quedar-s’hi més estona del previst, amb una pizza al plat, una copa de vi natural o una soda artesanal Caravelle a la mà, i la sensació –difícil d’explicar però fàcil de sentir– que allò que estàs vivint no és només un àpat, sinó un moment.

En un estiu on les terrasses són refugi i celebració, Garden Pizza Igualada s’hi alça com una de les més honestes i amb ànima pròpia. Una d’aquelles on el menjar, l’espai i la filosofia van de la mà. On es pot menjar amb gust i consciència. I on, sense buscar-ho, pots acabar brindant per la vida.