La productora igualadina Altiplà Films roda el seu primer curtmetratge de ficció a Igualada i la comarca

La productora igualadina Altiplà Films, reconeguda per la seva trajectòria en el món de la publicitat i per haver treballat amb marques internacionals com LEGO, Adidas, o EA Sports, ha fet aquest mes de juny un salt decisiu cap a la ficció amb la gravació del seu primer curtmetratge autoproduït, titulat Estimar en Silenci.

El rodatge, que va tenir lloc durant el cap de setmana passat, ha comptat amb diverses localitzacions repartides per la comarca de l’Anoia, com la Panadella, les Comes d’Igualada, el barri de Sant Pere d’Òdena i diversos establiments comercials de la ciutat com Supermas. Aquest últim escenari va esdevenir part d’un moment clau del film, amb la participació de més de 60 figurants voluntaris del territori, consolidant una aposta clara pel talent i els recursos locals.

Amb un equip tècnic format per 25 professionals joves, habituals col·laboradors de la casa, Altiplà ha desplegat un rodatge amb múltiples mitjans cinematogràfics recorrent també trams de carretera per Sitges, el Penedès i el Prat del Llobregat.

Una història sensible i contemporània

Estimar en Silenci és la història d’en Jan, un jove català de 25 anys que viu a Belfast. Una matinada rep una trucada que li trasbalsa la vida: el seu millor amic d’adolescència s’ha suïcidat. De retorn a Catalunya, es retroba amb la seva exparella, la Laura, amb qui emprèn un viatge per carretera fins al poble costaner on tindrà lloc el funeral.

En aquest trajecte, els protagonistes reviuen antigues ferides, secrets i silencis. Converses aparentment banals esdevenen espais d’introspecció que fan emergir temes com l’amor reprimit, l’amistat adolescent, la salut mental i la distància emocional. El film ofereix un retrat íntim sobre la vulnerabilitat i la connexió humana, amb una narrativa que suggereix més del que explicita, apel·lant al públic a llegir entre línies.

Una proposta creativa amb arrels al territori

El curtmetratge està escrit per Jordi Estapé (Mataró, 1997), també productor executiu d’Altiplà Films, que combina la feina publicitària amb la poesia i la narrativa. Amb només 13 anys va escriure el viral Diumenge (més de 5 milions de visualitzacions a YouTube) i el 2018 va dirigir Bruno, seleccionat pel BFI Future Film Festival.

Estapé, que actualment viu a Londres, afirma: “Aquest curtmetratge neix de la pregunta incòmoda: quin lloc prendríem davant la mort d’una persona que vam estimar en secret, d’una manera que no vam poder compartir amb ningú? Hem volgut fer una peça senzilla, honesta, carregada d’emocions que sovint no tenen paraules”.

La direcció de fotografia ha anat a càrrec de Henry Gill, amb Ariadna Sanz i Laura Izarbez com a productores, i Carles Pauné com a productor executiu. El repartiment inclou Ferran Rull (Jan), Martina Roura (Laura), Rosa Vila i Lucas Escolà, entre d’altres.

Compromís local i vocació de futur

Altiplà Films ha volgut fer d’aquest projecte un homenatge a la seva ciutat d’origen, Igualada, apostant per rodatges que posin en valor el territori, les seves localitzacions i el seu talent professional.

“Tot i treballar habitualment a Madrid i Barcelona, creiem que els pobles i ciutats mitjanes són plens de creativitat. Poder rodar aquí, on vam créixer, ens fa especial il·lusió.”

Amb aquesta producció, la jove productora —que es defineix com a queer, diversa i compromesa— fa una primera incursió al cinema de ficció amb la voluntat de distribuir el film en festivals, plataformes i sales de cinema arreu del territori i de l’estranger.

Ara el projecte entra en fase de postproducció i s’espera que vegi la llum en els propers mesos.