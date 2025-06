Comencen les Nits Musicals de la Brufaganya amb un excel·lent concert de repertori barroc

Demà dissabte tindrà lloc el concert inaugural de les Nits Musicals de la Brufaganya amb un concert excepcional a càrrec de l’Orquestra Barroca Catalana i el prestigós Cor Madrigal, sota la batuta de Pere Lluís Biosca, director del cor des de 2019, un director que combina l’expertesa coral i barroca per obrir una lectura de les peces precisa i emotiva.

També es comptarà amb les interpretacions de Marta Mathéu, soprano reconeguda per la seva versatilitat en repertori operístic i oratori, i amb trajectòria destacada en col·laboracions amb Jordi Savall, Dudamel i la OBC, entre altres; i Oriol Rosés, contratenor, aportant la seva veu clara i plena d’expressivitat.

El concert: Dixit Dominus de Händel i Magnificat de Vivaldi

Aquest concert ens submergeix en l’esplendor del barroc italià a través d’un recorregut vibrant i intens. D’una banda, el Dixit Dominus de Georg Friedrich Händel, compost el 1707 durant la seva estada a Roma, és una obra monumental que evidencia la fascinació del jove compositor alemany per l’estil italià. El Dixit Dominus, escrit per a cor, solistes i orquestra, és un autèntic prodigi d’intensitat i virtuosisme.

L’Orquestra Barroca Catalana

El Magnificat d’Antonio Vivaldi ens ofereix una visió diferent però complementària del barroc italià.

Estructurat en diverses seccions breus i contrastants, aquesta obra combina la solemnitat del text litúrgic amb una escriptura vocal àgil i expressiva. Vivaldi, conegut per la seva gran habilitat en l’ús del color orquestral, juga amb la textura sonora per aconseguir moments d’una bellesa captivadora. Els diàlegs entre el cor i les veus solistes, així com l’alternança de passatges íntims i d’altres d’una força impactant, són una mostra clara del seu geni creatiu.

Completen el programa dos Concerti grossi d’Alessandro Scarlatti i Georg Friedrich Händel, dues figures fonamentals en l’evolució d’aquest gènere.

Aquest diàleg musical entre tradició i innovació, esdevé el fil conductor d’aquest programa, on cada obra ens convida a redescobrir el poder captivador del barroc europeu.

Una cita imprescindible

Les Nits Musicals de la Brufaganya arriben enguany a la seva 14a edició, consolidant-se com una cita imprescindible per als amants de la música de qualitat. El festival destaca per oferir propostes artístiques d’alt nivell en un entorn natural i patrimonial excepcional. El concert del 14 de juny serà el primer d’un cicle d’esdeveniments que s’estendrà fins al 13 de setembre.

La voluntat del festival és clara: acostar l’excel·lència musical al territori, oferint concerts que habitualment es poden escoltar a les sales més prestigioses del país.

Però assistir a les Nits Musicals és molt més que escoltar un bon concert: és viure una experiència completa. El públic gaudeix de la pau i la bellesa d’un entorn únic, de l’emoció de la música en directe, i també de la gastronomia local, creant una vetllada plena de sensacions.

El concert començarà dos quarts de 10 del vespre al Santuari de Sant Magí de la Brufaganya.