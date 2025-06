Yvette Pons, finalista als premis Salon Look per la seva trajectòria

IFEMA Madrid va acollir dilluns passat 2 de juny la 11a gala dels Premis Salón Look, esdeveniment clau del sector bellesa a Espanya.

Yvette Pons ha estat reconeguda com una de les tres finalistes a la categoria de “Millor Trajectòria Professional en Estètica” durant la gala dels XI Premis Saló Look, celebrada a IFEMA Madrid. Aquest esdeveniment, que va reunir més de 300 professionals, marques, influencers i mitjans del sector, té com a objectiu rendir homenatge al talent, la innovació i el compromís al món de la bellesa integral.

Entre les més de 130 candidatures rebudes, es van seleccionar 30 finalistes les trajectòries dels quals han contribuït significativament al desenvolupament de l’estètica i la perruqueria. La nominació de Yvette Pons, referent del benestar i la innovació estètica, reafirma el seu paper com a pionera al seu sector.

La cerimònia també va servir com a avantsala del que serà la propera edició del Saló Look 2025, que se celebrarà del 17 al 19 d’octubre del proper any, consolidant aquesta trobada com una cita imprescindible per als professionals de la bellesa a Espanya.