El mercat municipal estrena una targeta de fidelització, la Masucard

L’Ajuntament, a través de l’àrea de Dinamització Econòmica i conjuntament amb l’Associació de Botiguers del Mercat de la Masuca, dona el tret de sortida al projecte de llançament de la targeta de fidelització per als clients del Mercat. Aquesta targeta, la Masucard, respon a l’objectiu d’enfortir la relació entre els paradistes i els seus clients, aportant un benefici mutu. Així, els clients podran gaudir de descomptes i promocions, acumularan diners per compres recurrents i gaudiran d’una experiència de compra millorada.

Els paradistes fomentaran la fidelització per als seus clients, atrauran nous compradors i crearan una comunitat de consumidors fidels. La Masucard es podrà aconseguir de dues maneres: A través de la nova web del Mercat www.lamasuca.cat, i també omplint el formulari que trobaran a les parades. Funciona com una targeta de fidelitat pròpia de cada parada però el client podrà fer servir la mateixa targeta per anar a qualsevol dels establiments del mercat.

A més, a través de campanyes, es podran participar en sortejos i promocions, com targetes regal per comprar als diferents establiments. Els clients que es donin d’alta a la targeta Masucard tindran regal de benvinguda. A partir del 2 de juliol la Masucard ja estarà operativa per començar a beneficiar-se dels seus avantatges, i ja es podrà participar en sortejos atractius.

L’Ajuntament d’Igualada, continua amb el pla de mesures de suport al Mercat de la Masuca, que va iniciar l’any 2024, i que consisteix en la implantació de mesures de dinamització durant tot el procés de transformació i reforma, previst fins a finals de 2026.

En aquest pla s’ha portat a terme la nova web del Mercat, molt més visual i donant visibilitat a totes les parades, actes com “El temps és or”, per promocionar la compra local i diferents tallers per a tots els públics. Com a mesura de més impacte es preveu la implantació d’aquest sistema de fidelització propi i de comunitat.

El regidor de l’Àrea de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, anima als ciutadans a utilitzar la targeta Masucard i gaudir de la compra local amb avantatges exclusius.