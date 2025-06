Amb una àmplia trajectòria en el sector de l’elevació, Cardener Ascensors s’ha consolidat com una empresa de referència que aposta per un servei integral, proper i personalitzat. L’experiència acumulada al llarg dels anys els permet oferir solucions totalment a mida per a cada client, adaptant-se a les necessitats específiques de cada edifici i comunitat de propietaris.

Des de la instal·lació de nous ascensors fins a l’assessorament global sobre tots els àmbits relacionats amb el manteniment i les despeses comunitàries, Cardener Ascensors va molt més enllà que la simple prestació d’un servei tècnic. És precisament en aquesta faceta d’acompanyament i coneixement profund del sector on es diferencia de la competència. El seu compromís és aportar valor real a les comunitats, no només mitjançant solucions tècniques eficients, sinó també amb una gestió propera, clara i orientada a l’estalvi.

Eficàcia, rapidesa i estalvi, les claus del seu model

Cardener Ascensors ha fet de l’eficàcia i la proximitat els pilars de la seva estratègia. Gràcies a això, poden oferir els preus més competitius en el manteniment d’ascensors multimarca, una opció que permet als clients triar lliurement entre diferents alternatives del mercat. Aquesta llibertat de marques els dona una gran flexibilitat per a un bon manteniment i rapidesa en casos d’avaries per a qualsevol tipus d’ascensor.

Un altre gran avantatge és que disposen d’un equip tècnic altament especialitzat, format en els darrers avenços tecnològics i normatives vigents. Això els permet implementar les solucions més innovadores amb plenes garanties de seguretat, eficiència i durabilitat.

Solució econòmica i ràpida per implementar la nova normativa d’ascensors

Des de mitjan any passat s’ha implementat una nova normativa que exigeix una sèrie de millores de seguretat per als ascensors. Aquestes millores van acompanyades d’inversions per adaptar els ascensors. Cardener Ascensors, pot adaptar aquestes millores a tot tipus d’ascensors i amb preus molt competitius.

Accessibilitat, modernització i valor per a la comunitat

Un dels serveis més sol·licitats és l’adaptació dels accessos per aconseguir que l’ascensor arribi fins a nivell de carrer, eliminant desnivells i millorant l’accessibilitat per a tothom. Aquesta millora no només suposa un salt qualitatiu en comoditat i seguretat, sinó que també revalora els habitatges, fet que suposa un benefici tangible per als propietaris.

D’altra banda, Cardener Ascensors també aposta per la modernització i renovació d’instal·lacions existents, aplicant les últimes innovacions del sector per allargar la vida útil de l’ascensor, reduir el consum energètic i augmentar el confort i la seguretat dels usuaris. Aquest servei inclou des de la renovació estètica de cabines fins a la substitució de components obsolets, sempre amb un assessorament tècnic clar i honest.

Amb un profund coneixement del territori i una aposta clara per la qualitat i la proximitat, Cardener Ascensors esdevé un aliat de confiança per a qualsevol comunitat que vulgui millorar la seva accessibilitat, sostenibilitat i eficiència, juntament amb un estalvi econòmic.