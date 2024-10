Carregar el vehicle elèctric a Igualada: fem un pas endavant

Hem presentat la primera Xarxa Municipal de Punts de Recàrrega de Vehicles Elèctrics d’Igualada. És un dels projectes que des del grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) vam incloure dins el pacte del Pressupost amb el govern de la ciutat. Va ser una demanda que des del nostre grup vam fer per condicionar el Pressupost. I per què ha estat una prioritat per nosaltres com per exigir-ho a la negociació del Pressupost?

En primer lloc, perquè Igualada fins ara no tenia una xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i des del grup socialista creiem que és absolutament clau que la nostra ciutat es doti d’aquesta instal·lació en un moment d’emergència climàtica i on cada vegada es venen més vehicles elèctrics.

En segon lloc, impulsar aquesta xarxa ha sigut una prioritat per nosaltres perquè amb aquesta mesura facilitarem i incentivarem la transició cap a la mobilitat sostenible a Igualada amb vehicles elèctrics. Els punts de recàrrega donaran servei i facilitats a aquells ciutadans i ciutadanes que ja tenen un vehicle lliure d’emissions i, estem convençuts, que promouran el pas cap a la mobilitat elèctrica dels igualadins i igualadines que potser fins ara no s’ho havien plantejat.

En tercer lloc, hem acordat crear aquesta xarxa per aconseguir una Igualada lliure d’emissions i, per tant, amb molta menys contaminació. Les dades publicades anualment per l’Institut de Salut Global indiquen que tenim una situació que no és la idònia i per això des del nostre grup hem treballat per posar les eines alineades amb aquest objectiu: a Igualada, contaminació zero.

La xarxa serà de 12 punts amb els quals volem donar servei a tots els barris de la nostra ciutat. Precisament aquesta també va ser una de les demandes que vam fer al govern: que els punts de càrrega de vehicles elèctrics estiguin distribuïts de manera equitativa i que garantim l’accés a tots els veïns i veïnes per igual.

La xarxa que impulsem de punts de recàrrega de vehicles elèctrics se suma a altres projectes que hem aconseguit fer gràcies als acords de Pressupost que hem arribat amb el govern de Junts. A instància nostra també es va impulsar a l’any 2020 el pla per instal·lar plaques fotovoltaiques a tots els equipaments municipals d’Igualada i, també, a instància del nostre grup vam aconseguir des de l’any 2022 la bonificació del 50% de l’IBI per a totes les famílies que instal·lin plaques fotovoltaiques a casa seva. L’impuls de la primera xarxa municipal de punts de recàrrega de vehicles elèctrics va en aquesta línia: en treballar, amb les eines que té l’Ajuntament, per tenir una Igualada més sostenible, més verda i més saludable.

La xarxa és fruit de l’acord de Pressupost amb el govern de Junts i un exemple més de la política útil que des del grup socialista fem a l’Ajuntament. Arribem a acords quan aquests beneficien la ciutadania, com és aquest cas. Ens podríem quedar de braços plegats i dir que no a tot però el nostre tarannà és el de buscar acords perquè la ciutat avanci. Fem oposició contundent quan toca però també fem una oposició constructiva i en positiu quan tenim l’oportunitat d’impulsar projectes com aquest.