Carla Claramunt aparca els patins per aquesta temporada

Carla Claramunt, una de les jugadores més importants de l’Igualada Femení HCP durant les darreres temporades, deixarà la pràctica de l’hoquei durant la temporada 2022-2023. La jugadora igualadina, però, mantindrà el vincle amb l’IFHCP com a entrenadora d’un dels equips de la base del conjunt igualadí.

La jugadora igualadina va ser una de les integrants més destacades de l’equip que va aconseguir l’ascens a OK Liga Femenina i també va lluir a la recta final de la temporada 2020-2021, on va ser fonamental per aconseguir la permanència a la categoria. Durant la passada campanya va continuar tenint protagonisme a l’equip igualadí, però amb menys rèdit golejador. Jugadora polivalent i amb gran llançament exterior, Carla Claramunt va donar mostres del seu talent, essent una jugadora molt important en la consolidació del projecte de l’Igualada Femení a la Iberdrola OK Liga i fent també una gran tasca com a entrenadora del conjunt FEM11 igualadí, amb qui va disputar el Campionat de Catalunya.

La Carla es va vincular al femení, provinent de l’Igualada HC, la temporada 17/18 disputant a mini Final Four de la Copa d’Europa que es va disputar a Gijón, convidats pels amfitrions i també el Campionat de Catalunya FEM16 a Salt. A la 19/20 passaria a jugar en el primer equip femení i des d’aleshores ha estat peça important de l’equip i del club en els ascensos de l’equip ‘B’ fins a Nacional Catalana, màxima categoria catalana. Amb dues participacions a la OKLiga, la Carla ha sumat un total de 24 gols que han ajudat molt a mantenir l’equip a la màxima categoria i a fer un excel·lent paper la temporada passada que culminaria amb la participació a la Copa de la Reina.

Des de l’Igualada Femení Hoquei Club Patins agraeixen tota la seva dedicació, professionalitat i bona tasca realitzada com a jugadora en benefici de l’equip i el club