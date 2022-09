L’inici de les universitats torna a col·lapsar el servei de bus d’Igualada a Barcelona

Aquest dilluns la majoria d’universitat començaven les classes lectives i això ha provocat un augment de la demanada del servei de bus entre Igualada i Barcelona a primera hora del matí i el servei invers al migdia. Doncs bé, com ja ha passat en altres temporades, molts usuaris del servei s’han queixat de les deficiències del transport i de la falta de seients per la demanada que hi ha.

Sembla ser que en alguns casos alguns viatger han hagut de fer el trajecte drets, quan està totalment prohibit, mentre que en d’altres casos s’ha deixat a diversos viatger a terra, sense poder pujar al bus perquè ja anava ple.

@monbusinfo la següent expedició exprés Barcelona-Igualada de sortida a les 15:45 ha tornat a deixar usuaris a terra a Palau Reial i zona universitària. No va logotipat com a exprés i no s’obren les portes del maleter… @territoricat @hispanofail_ @ajigualada — Aurea Solsona (@aureasolsona) September 12, 2022

Davant aquestes crítiques i mala gestió del servei, el regidor de Mobilitat d’Igualada, Miquel Vives, ha informat a través de Twitter que “és inadmissible que Monbus doni aquest pèssim servei que hem patit aquest inici de curs. Exigim a la Generalitat que solucioni el problema immediatament i demà tinguem el servei amb condicions òptimes”.