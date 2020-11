Capellades continua implementant els “Camins escolars” 

Els camins escolars són una estratègia educativa que facilita que els infants, de manera autònoma i segura, facin a peu el camí d’anada i tornada de casa a l’escola i als seus equipaments/espais més freqüentats.

Aquest projecte es va iniciar ara ja fa més d’un any, amb els consellers del Marquès de la Pobla i la Mare del Diví Pastor, iniciant una diagnosi per saber quins eren els carrers i els espais més habituals dels i les infants de Capellades. El disseny a l’asfalt és una de moltes altres actuacions per aconseguir fer dels carrers de Capellades espais segurs per a totes les edats.

Les accions han estat treballades conjuntament amb Educació, Joventut, Urbanisme, Participació i la Policia Local, donant els seus punts de vista.

Aquests dies s’estan realitzant les últimes actuacions de pintura als carrers en el marc dels Camins segurs, que marcaran d’una manera lúdica i divertida l’accés a les escoles dels nens i nenes de Capellades. Aquest és un projecte iniciat ara ja fa més d’un any i que ha acabat prenent forma gràcies al treball empès des del Consell d’Infants.

Els camins segurs va ser una de les propostes que es va promoure durant tot el curs passat i que tenia com a objectiu fer més segur el camí cap a l’escola, tant del Marquès de la Pobla com de la Mare del Diví Pastor.

Després de les pintures vials, encara faltaran per senyalitzar degudament aquells carrers que requeriran una especial atenció per part dels vehicles, tot indicant la preferència pels infants i les famílies que deixen els seus fills/es a l’escola.

Aquest ha sigut un dels desplegaments que s’ha vist afectat per la pandèmia, així com les reunions del Consell d’Infants, que encara no ha pogut començar amb les seves reunions.