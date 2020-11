Junts incorpora al PSC al govern municipal de Masquefa i ja té majoria

“És evident que tenim pensaments molt diferents a nivell de partit, però ens uneix la voluntat de posar en valor Masquefa “. Així és com l’alcalde, Xavier Boquete (JxCat), justifica el pacte amb el PSC, que farà que els tres regidors socialistes (Daniel Gutiérrez, Pilar Irigaray i Iban Fraile) s’incorporin a l’executiu municipal de JxCat que, fins ara, governava en minoria amb sis regidors. Per a Boquete, es tracta d’un “acte de responsabilitat” dels socialistes en un moment en què, assegura, no és fàcil entrar a governar per l’actual context de crisi econòmica. El pacte repeteix l’exemple del Consell Comarcal de l’Anoia, on totes dues formacions governen juntes des d’aquesta legislatura, i del qual Boquete n’és el president.

Compartir