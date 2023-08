Vilanova se suma a la campanya de no discriminació a les piscines públiques

Aquest agost han arribat també a Vilanova del Camí les imatges de la campanya de no discriminació a les piscines públiques del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Des de divendres es poden veure els adhesius amb les infografies informatives a l’entrada del recinte de les piscines municipals Can Titó.

Des d’Esports Vilanova asseguren que sols es tracta de complir la normativa bàsica de les instal·lacions, normes que fan referència a l’accés, a la roba de bany i a les lògiques normes de salut i comportament en un espai públic com aquest. Per tant, tothom hi és benvingut/da.

Amb l’etiqueta #Aquestapiscinanodiscrimina s’exemplifica i es reivindica la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó de raça, procedència, tipus de banyador, color de pell i orientació sexual, entre d’altres, a les piscines públiques.

“Cal afavorir el respecte i la convivència i tothom té dret a gaudir de l’estiu”, recorda la campanya. Alguns dels dubtes i consultes més habituals sorgeixen entorn de la roba de bany. La resposta normativa és unitària: “cal que sigui roba de bany -específica per al bany- i no s’ha de dur roba interior a sota ni es permet el bany sols amb roba interior o amb samarretes de carrer”.

Fora d’això, no hi ha problema: existeixen banyadors curts i llargs, eslips i bòxers, biquinis d’una o dues peces. Cada persona pot triar la roba de bany que es vol posar o que més li convé. Hi ha qui porta banyador llarg per protecció de pell, hi ha qui ho fa per creença o tradició religiosa, tant es val el motiu, mentre sigui roba de bany.