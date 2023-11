Canvis i propostes en el 30è aniversari de l’Institut Joan Mercader

L’Institut Joan Mercader ha començat amb molta energia i motivació aquest curs 2023-2024 i amb canvis i projectes. Aquest any l’Institut celebra els seus 30 anys de

funcionament i comptarà amb activitats i novetats. En primer lloc, el Fons Europeu del projecte Next Generation ha concedit al centre certes renovacions de les instal·lacions amb l’objectiu de garantir una millora energètica. Durant aquestes primeres setmanes, s’han canviat bona part de les finestres antigues i s’han modernitzant alguns equipaments de l’edifici com la caldera.

En segon lloc, l’Institut ha acollit un gran nombre de professorat nou, un total de 22 docents, fet que comporta un enriquiment de coneixements i intercanvi. L’alumnat de 1r d’ESO, 3r i 1r de Batxillerat va anar d’excursió a la Zona Esportiva de Can Titó a Vilanova del Camí; l’alumnat de 2n d’ESO i de 4t va anar caminant fins a l’Espelt; i, el de 2n de Batxillerat fins al Turó de la Guàrdia.

Des de l’Institut destaquen que “durant aquest curs es seguirà donant suport a la promoció de la llengua catalana amb el projecte Usos Lingüístics en l’Àmbit Educatiu (ULAE) amb activitats variades com tallers de rap, la revista Mercaderies i Mercaderies Report i concursos sobre llengua catalana”. Com que aquest curs l’Institut Joan Mercader celebra els seus 30 anys, presentarà noves activitats i projectes.