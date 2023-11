El Mas Pubill organitza dissabte la “Liada Parda Day”, unes portes obertes en format show room

Aquest dissabte 4 de novembre a les 15h, el Mas Pubill de Castellfollit del Boix, organitza la “Liada Party Day”, una jornada de portes obertes per despertar els cinc sentits, oferint tallers, tast de vins, xerrades i moltes activitats més. L’esdeveniment es durà a terme al mas Pubill ubicat a Castellfollit del Boix (Bages).

El Mas vol obrir les portes a totes aquelles persones que tinguin pensat celebrar un casament per poder conèixer de primera mà l’espai, les instal·lacions i el servei.

La jornada inclou la visita al celler Entrebosc, -un projecte vitivinícola que neix al Pubill- i un tast de vins; un tastet de menjar a càrrec de Càtering Singular; una demostració de pentinat a càrrec de Lorena Estilistes i maquillatge i visagisme dut a terme per Sílvia Giralt. L’acte acull també la xerrada “No és un paripé, és la vostra cerimònia” d’Albert Garcia i la col·laboració del DJ La Pajarita Sound i el grup Harmonics. Finalment, hi haurà la desfilada de vestits de núvia de Heny Zegarra, i com a cloenda de l’acte hi haurà xocolata amb xurros per a tots els assistents.

L’entrada és gratuïta, però requereix confirmació d’assistència. Tota la informació de l’esdeveniment i el formulari d’inscripció és a https://maspubillshowroom.com/ o a l’Instagram @mas_pubill .

Mas Pubill

Mas Pubill no és només un masia per casaments, és un indret idíl·lic. Un mas amb molta història, on s’han restaurat tots els elements tradicionals, que el fan l’espai perfecte per celebrar un dels dies més especials de la vida de moltes persones.

Envoltat de naturalesa, vinya i bosc fan del Mas Pubill un espai privilegiat. Els diferents espais regalen infinites possibilitats per a un casament. Hi ha un equip professional al darrere que ajuda a transformar qualsevol idea en realitat. La sala interior és de les poques a Catalunya que destaca per la pedra, la llum natural i uns grans finestrals de vidre.