Les obres de la Piscina de Les Comes avancen a bon ritme

La regidora d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa, ha fet aquest dimecres seguiment de l’estat d’obres de la Piscina de Les comes que avancen a bon ritme. Aquestes millores renoven tota la zona de vestidors i recepció de l’equipament amb actuacions centrades en millorar-ne l’accessibilitat amb diverses rampes, serveis adaptats i ascensor per poder accedir a les grades.

Tot això amb una important aposta per la millora de la sostenibilitat i eficiència energètica de l’equipament amb el canvi de tots els tancaments que són de fusta i vidre, la instal·lació d’ economitzadors d’aigua, temporitzadors i detectors de presència en diversos espais. Per Illa, es tracta “d’una modernització necessària i d’una important adequació d’aquest equipament que és un dels més utilitzats de la ciutat i que amb aquest canvi guanyarà en comoditat, eficiència energètica i accessibilitat”.

La regidora ha explicat que en aquests moments s’està finalitzant l’enrajolat de la part de la platja adjacent a la piscina i ja s’està començant a actuar a la part de vestidors que serà el següent pas. S’ha avançat amb els tancaments que eren de fusta i ja s’han canviat els filtres de sota piscina.

Illa ha remarcat, també, que en un moment de l’obra s’ha hagut de buidar l’aigua de la piscina per fer els treballs que afecten aquesta part de la instal·lació, “l’aigua no s’ha perdut sinó que s’ha traslladat al dipòsit d’aigua del parc central des d’on se suma a l’aigua freàtica de la ciutat que s’utilitza des de parc i jardins per netejar i regar”.

El projecte de Rehabilitació integral de la piscina coberta de les Comes compta amb una subvenció de 1.155.139,16 provinent del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, amb la col·laboració del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a través del Programa d’Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics per a les Entitats Locals (PIREP Local).