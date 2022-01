Calaf modifica POUM per consolidar sòl industrial com a urbanitzable

Calaf va realitzar un Ple extraordinari telemàtic el passat divendres 21 de gener per tal de verificar el text refós de la modificació del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) que es va aprovar el passat mes de març de 2021 amb l’objectiu de replantejar el nou creixement industrial i consolidar els sectors dels sòls urbanitzables SUD-1, SUD-2, SUD-3 i SUND-7. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, organisme que ha d’aprovar definitivament el POUM, va fer un seguit de requeriments tècnics a l’Ajuntament i, en aquest Ple, es va presentar el nou document amb les esmenes incloses.

Els grups de l’oposició van votar-hi en contra, tal com ja havien fet en el moment de l’aprovació inicial i provisional. Joan Caballol, de Junts per Catalunya, va qualificar de “despropòsit” el Pla al considerar-lo inviable econòmicament per les càrregues que haurà d’assumir l’Ajuntament, entre altres. Per la seva part, Salvador Prat, del GiC, també va insistir en el fet que amb aquesta modificació del POUM s’ha potenciat una zona com a sòl industrial, però s’han abandonat altres sectors que també haurien de ser prioritaris i que ells no ho entenen i no hi poden estar d’acord, ja que s’havia treballat durant molts anys en una altra direcció.

Expropiació Cal Martorell

En aquest Ple, també es va fer un pas més amb relació a l’expropiació de l’immoble de Cal Martorell, habitatge situat al nucli antic i amb una façana catalogada d’interès nacional, que actualment es troba en estat ruïnós. Amb 9 vots a favor per part de l’equip de govern i el GiC i 1 abstenció per part de Junts per Catalunya, es va aprovar el full d’apreuament fundat. En aquest document, s’estableix el preu amb què han valorat l’immoble els Serveis Tècnics Municipals per adquirir definitivament l’habitatge i que es notificarà a la persona propietària perquè, dins dels deu dies següents, l’accepti o rebutgi.



Altres punts del Ple

D’altra banda, en el Ple extraordinari de gener també es va aprovar per unanimitat: modificar l’ordenança fiscal número 13, per tal rebaixar el cost de les filmacions cinematogràfiques amb finalitats no comercials de 600 euros diaris a 300 euros; incorporar una partida de 40.821 euros al pressupost de l’Ajuntament, provinents d’una subvenció per a formacions i que es destinaran al Curs d’Atenció Sociosanitària que promou el CRO (Centre de Recursos per l’Ocupació); i modificar la partida de despesa de personal, incloent el 2% d’increment de retribució anunciat per l’Estat.

Finalment, es va aprovar la Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17A del 2017, presentada per Junts per Catalunya amb el vistiplau de tots els grups.