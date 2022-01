Remuntada in extremis de l’Igualada Femení HCP a la pista del Liceo

LICEO 3

IGUALADA FEMENÍ HCP 4

Primera visita de la història a la pista del Liceo a Okliga per a l’Igualada Femení Grupo Guzmán, i primera victòria en un partit per recordar. Les noies que entrena Carles Marín van retrobar el camí del triomf quan més difícil ho tenien. En una de les pistes més complicades de l’OK Liga, les igualadines van superar el conjunt gallec per 3-4 en un partit disputat de poder a poder, amb intercanvi de cops des de l’inici, amb polèmica per moments i amb una intensitat digna de la millor lliga del món.

El matx va començar amb un Igualada Femení molt ambiciós i ben plantat a pista, que amenaçava la porteria del Liceo, defensada per la internacional italiana Veronica Caretta. Les igualadines, molt verticals, arribaven amb perill a la porteria del Liceo, i la capitana Pati Miret faria el 0-1 al minut 5. L’Igualada Femení estava molt ben ubicat a pista, i dominava el joc, però en una acció dubtosa la mateixa Miret veuria una targeta blava al minut 11 i Adriana Soto, a la segona, després que Cristina Riba aturés la directa inicial faria l’empat a un gol.

A partir d’aquest moment el matx entraria en un seguit de jugades que anirien minant la resistència igualadina, amb decisions arbitrals no exemptes de polèmica. Al minut 16 el col·legiat xiularia un penal a favor del Liceo, aturat novament per una Cristina Riba que va fer un partit excel·lent i que va malmetre les estadístiques d’una especialista com és l’argentina del Liceo Adriana Soto. Només un minut després, el col·legiat tornaria a decretar una altra directa contra l’Igualada Femení Grupo Guzmán per una blava a “Piojo” Ramón. Alba Garrote no podria superar a una incommensurable Cristina Riba però el Liceo aprofitaria la superioritat numèrica per fer el 2-1 un minut després.

A menys de dos minuts del descans, una nova decisió arbitral contrària a les igualadines. Targeta blava a Pati Miret, nova directa a favor del Liceo, intervenció espectacular de Cristina Riba a llançament d’Alba Garrote, i resistència numantina de les igualadines per arribar al descans en inferioritat numèrica perdent per 2-1.

A la represa el Liceo va aprofitar els segons d’inferioritat numèrica que arrossegaven les igualadines del primer període perquè Adriana Soto fes el 3-1 de forma meteòrica. El partit es posava molt coll amunt per a l’Igualada Femení Grupo Guzmán, però les de Carles Marín van continuar amb el mateix plantejament: joc de tu a tu, pressió alta i recuperació de boles per realitzar ràpides transicions cap a la porteria rival. Després d’uns minuts en què les porteres Cristina Riba i Veronica Caretta van ser protagonistes (la italiana va aturar una directa a Carla Claramunt i va aturar tots els intents igualadins en superioritat). Els darrers 10 minuts van ser espectaculars de les igualadines que van fer el 3-2 en el minut 43, en una ràpida acció d’atac individual de Carolina Herrera, amb arrencada des de pista pròpia, dribling a la defensa i perfecta definició.

Aquest gol va anar seguit de la desena falta de les igualadines, i la posterior falta directa novament defensada a la perfecció per una Cristina Riba que va fer un treball descomunal. A partir d’aquí el joc va continuar sent trepidant, amb accions de perill en una i altra porteria.

A tres minuts del final arribaria el 3-3 en un gran contra, amb assistència de Pati Miret i nova definició impecable de Carolina Herrera. Era el moment clau del partit, i després d’un temps mort, Aida Mas, en acció individual faria el 3-4 superant la línia defensiva local, completant així un gran segon temps.

D’aquí fins el final les igualadines van defensar amb ofici el gran botí aconseguit, assolint així el cinquè triomf a l’OK Liga, el primer en els darrers dos mesos de competició. Les igualadines són a més, el segon equip que aconsegueix vèncer al Liceo a Riazor, cosa que només havia fet fins ara el campió d’Europa i de Lliga, HC Palau (i pel mateix resultat que les igualadines, 3-4).

La victòria deixa a l’Igualada Femení Grupo Guzmán a la sisena posició provisional de la taula, amb 16 punts sumats en 12 partits, superant provisionalment al CHP Bigues i Riells, que en du 15.

Aquest dimarts, darrer partit de la primera volta a Les Comes: Igualada Femení-CP Vilanova

Aquest dimarts l’Igualada Femení Grupo Guzmán rebrà la visita a Les Comes (20.30 hores) del Club Patí Vilanova, en el que serà el darrer partit de la primera volta de la competició. Les igualadines tornen a rebre un rival directe en un partit fonamental per a les seves aspiracions de permanència i també per intentar classificar-se per a la Copa de la Reina.

Un triomf davant l’equip de la capital del Garraf garantiria un magnífic final de primera volta de les noies que entrena Carles Marín, que es trobaran amb un CP Vilanova sempre competitiu i que necessita els punts per sortir dels llocs de descens que ocupa actualment.