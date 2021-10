“Cal que siguem energèticament eficients, sempre i en tot moment”

Entrevista a Francesc Jorba, director comercial de Friotex

Formo part d’equip de treball, del qual en soc el Director comercial, juntament amb el Jordi Salvatierra, que és el Director tècnic i l’Emilio Salinero que és el Director SAT. Ens apassiona la refrigeració i tot el que està al seu voltant. A nivell personal, ens dediquem a la família i a l’esport.

Què és GrupoTex. Quin tipus d’empreses en formen part?

És un grup empresarial, familiar, que inicia el seu caminar al voltat de la Refrigeració. També tenim els apartats de: Instal·lacions en general i Eficiència Energètica. I sempre, des del primer moment, abocats a ser al costat del client en el manteniment. Les empreses que formen el grup són: Friotex S.L. (Igualada), Zona Sol S.L. (Vic); Friotex Maroc Sarl. i delegacions a : France, Mauritània, Algèria i Mèxic.

Des de les vostres empreses, aposteu per la millora de l’eficiència energètica?

Ja fa uns anys que vàrem escriure diferents articles sobre l’eficiència energètica; sens dir que érem visionaris, sí que veiem que no anàvem pas tan errats. Sembla estrany que haguem hagut de veure les “orelles al llop” per ser conscients que l’energia es un bé molt preuat però escàs. I com que ho tenim a l’abast no hi hem donat la importància que requeria. Però com diu el refranyer: “nunca es tarde si la dicha es buena”.

Com podríem definir-la, l’eficiència energètica?

Si l’economia és la gestió dels recursos escassos susceptibles d’usos alternatius, l’eficiència energètica, per a mi és “ la gestió integral més eficient possible de l’energia, perquè sigui el més duradora possible, i sempre cercant el millor pels que ens han de precedir; no els hem de malbaratar el somni de la vida“.

Per què és important buscar la major eficiència energètica, tant a nivell industrial com a nivell d’habitatge?

És important pel que acabem de dir en la pròpia definició: nosaltres, ja sigui individualment com col·lectivament, no som ningú per malmetre un bé que pot ser escàs si no fem les coses com pertoquen. Cada persona som empresa i a la vegada família; no es tracta de ser “eficients” en un lloc sí i en l’altre no; es tracta de ser-ho sempre i en tot moment.

Hem de diferenciar entre les implantacions existents i les noves implantacions. En les existents hi ha, sempre, possibilitats de millora; normalment són a “voluntat” de les persones que en tenen la propietat. En les noves implantacions cal ser molt estricte, tant en les residencials com en les industrials. L’eficiència energètica ha de ser part integral de cada projecte.

La Unió Europea, en la construcció d’habitatges nous, obliga a implementar mesures per fer-los més sostenibles energèticament. N’hi ha prou o cal anar més enllà?

Es poden posar normatives; però per a ser eficients de veritat cal: ser-ho en la concepció del projecte; ser-ho en la implantació del projecte; ser-ho en els ajustos de posades en marxa; ser-ho en la conducció diària i ser-ho en el manteniment. Si no ho som en cada una de les etapes, podem tirar per terra tot el que s’havia previst.

Avui hi ha normatives que cal seguir; però els dissenyadors, sempre poden anar més enllà; i s’ha de saber que ser eficient, que no sempre és sinònim de més inversió inicial però segur que ho és de menys cost d’explotació, i màxim respecte a la VIDA en majúscules.

I a nivell d’empreses, quines obligacions hi ha?

Com he dit, hi ha obligacions “legals” dins normatives: aïllaments, eficiències dels equips, sistemes, etc. Però hi ha una gran oblidada que és la verificació constant que tot el previst passa; de res serveix haver previst un disseny eficient si, després, en la seva gestió no ho som ni ningú controla que ho siguem.

Friotex, una de les empreses del grup, treballa en la refrigeració industrial. Quines millores pot obtenir una empresa amb maquinària eficient energèticament?

Ja hem dit que poden ser instal·lacions existent o noves. Realment les millores que és poden obtenir són moltes: ser més eficient en el procés, ser més eficient en el consum energètic, ser més eficient en baixar “contaminacions”. I per això nosaltres, fem el que en diem “EXPERTISES”; analitzar què hi ha i fer propostes de millora a curt, mig i, si cal, llarg termini, sempre exposant els avantatges de les propostes.

Zona Sol és una altra de les empreses del grup dedicada a projectes de plaques fotovoltaiques. Actualment, amb l’augment desfermat del preu de la llum i les noves franges horàries de despesa molta gent està apostant per la instal·lació de plaques fotovoltaiques. És una molt bona opció? Quins avantatges té?

Sens dubte és una molt bona opció. Generar un mateix l’energia “renovable” que consumeix és cercar l’autoconsum. És cert que cal fer una inversió inicial, una inversió que avui en dia és amortitzable en pocs anys (depenent dels casos). Hi ha subvencions, finançaments… Cal fer una anàlisi de la viabilitat en les edificacions existents (tant residencials com industrials), però és un fet que ha de ser integrat en les noves implantacions.

Tenim molt clar que per salvar el planeta s’han de buscar energies alternatives poc o gent contaminants. Però sempre són eficients energèticament i viables?

És evident que els canvis no són fàcils, estem en un món que té molta inèrcia i “molts interessos” creats. Però avui no és una discussió de si s’ha de fer o no. És una obligació. Els nostres fills no ens ho perdonaran si no en som impulsors. Cert que cal analitzar molt bé les coses però la vida avança quan tenim somnis, analitzem els possibles problemes, en cerquem solucions possibles, les implantem… i mai deixem de somiar.