Ada Claramunt Jorba: “Si el meu pare fos viu, estaria molt content”

El Taller Marcel Claramunt és aquest any el Banderer de la festa de Sant Cristòfol. Es tracta del degà del sector a Igualada, i just aquest any celebra el seu centenari. Avui, la tercera generació de la família continua el negoci, encapçalat pels germans Marcel i Ada Claramunt Jorba. Hem parlat amb l’Ada en aquest any tant especial per a ells.

Què suposa per a vosaltres ser els banderers d’aquest any?

Per a nosaltres és tot un honor poder fer el centenari. Si el meu pare fos viu estaria molt content. La majoria dels mecànics van passar primer pel nostre taller, i després tothom ha anat fent. L’avi va obrir el primer taller l’any 1918, se’n va anar a França i va tornar a l’any següent. El va muntar al carrer Menéndez Pelayo (avui Prat de la Riba) i després quan va tenir construït el de l’avinguda Navarra (avui Àngel Guimerà) allà hi vam estar fins el 2011. Vam ser el taller de la reraguàrdia durant la guerra, allí s’hi van construïr cotxes, motos, mobles metàl·lics, soplets… feien de tot. També s’hi feien assegurances, i vam ser els primers a tenir una grua a la comarca. Autobusos de 9, 16, 20 places, es portava gent a la boxa, al teatre… És un taller amb història.

Com és el dia a dia, avui, del vostre taller?

Si fas una feina que no t’agrada, el millor és plegar, perquè no la faràs amb carinyo, i això suposo que la gent ho veu, en el tracte, per exemple. L’altre dia m’ho deien… si no fos així no haguéssim durat cent anys. Aquí lloguem cotxes des de l’any 62. Va venir un amic del meu pare, de l’Argentina, i li va dir “no em llogaries pas un cotxe”… Ningú no sabia què volia dir, això, en aquells anys. El pare se’n va anar a l’Ajuntament a demanar els permisos i no sabien què dir-li. No som un taller convencional. On trobaràs un lloc on arreglin cotxes, motos, cotxes sense carnet, facin qualsevol cosa del vehicle menys pintura, arreglem grups electrògens, maquinària hidràulica, tenim ara una empresa de reparació de radiadors… Quan un client et ve, el que vol és que li solucionis els problemes. També venem cotxes d’ocasió. Pensa que el meu pare ja venia Simcas 1200, Ritmos, Minis… He trobat factures del meu avi per la venda d’un vehicle l’any 1922, per 4.500 pessetes!

El dia a dia d’un taller és estressant, però a mi m’agrada molt. Al taller, la feina estan, diríem, invertides. Jo soc la que reparo, i el meu germà, el Marcel, és a l’oficina.

Més d’un client s’ha degut quedar sense paraules, amb el què dius.

I tant! L’altre dia va venir una senyora amb una moto, tota nerviosa, perquè la tenia espatllada. Li preguntava que m’expliqués que li passava a la moto, i no ho entenia. Que vingui el mecànic, em deia… No, és que soc jo, el mecànic. I es va quedar de pedra. La gent se sorprèn, sí. Vaig anar a l’escola de la meva filla a explicar el meu ofici, i el que més em va sorprendre és que, a la classe, les nenes em preguntaven “jo puc fer aquesta feina?”. I per què no? Avui dia, pots fer qualsevol feina si hi poses ganes i interès. El 90% d’una feina és actitud, la resta s’aprèn.

També han canviat les actituds o els hàbits entre la gent. Avui està de moda comprar un cotxe per rènting, i al cap de tres o quatre anys decidir què fas.

És veritat. La gent només veu això. Pago 300 euros al mes, o 400 €, i amb el cotxe faré el que vull. No s’han llegit la lletra petita, i aquest és el problema. Jo tinc molts clients que havien anat de Renting i al final han tornat. Molt maco pagar 300€ cada mes i tenir un cotxe nou cada quatre anys, però, t’has llegit les condicions del contracte? El què pots fer, i el que no? Solució, tingues el teu cotxe.

Els cotxes s’espatllen menys que abans?

Electrònicament d’espatllen molt. Totes les marques, totes, perque no se’n salva ni una, sempre tenen alguna coseta.

Perquè fan malament els cotxes, o no sabem tractar-los bé?

És un cúmul de coses. Mira, un exemple molt clar que veig sovint. En un cotxe de gasoil, primer de tot has de saber el què tens. Doncs hi poso gasoil d’aquest baratet, que no hi tingut mai cap problema… I després veus que comença el cotxe a treure fum. Què passa? Doncs que ningú dona duros a quatre pessetes. El cotxe no tira prou, consumeix més, gasta més oli… Prova de posar-hi gasoil bo. Posa-hi oli bo, no el que venen a les grans superfícies…. Les coses canvien de seguida. Es nota, i molt. Depén de com cuidis el teu cotxe, ell et servirà millor, o menys. També t’haig de dir que hi ha cotxes mal fets des de fàbrica, ja. Que per molt que els cuidis et donaran pel sac. Això de l’electrònica és un rotllo… Sempre li dic al Marcel, els cotxes, quan més senzills, millor van. Si no, s’espatlla tot algun dia.

Què passarà el dia que els cotxes siguin elèctrics?

No estem preparats, encara, per això. Només enxufar el cotxe a casa són 8,5 kw a l’hora. Si no tens tarifa noctuna, ja pots anar preparant la cartera. Pensa que, avui, al nostre taller, consumim tot el dia 3,5 kw. Ens ho hem de mirar molt bé, això. Imagina’t un bloc amb 20 veÏns. Estem preparats per tenir 20 endolls al mateix edifici? Saps quan val, això? Per anar a Barcelona, a 90 i vigilant, aixecant el peu, perquè la bateria baixa ràpid… Et diuen que el cotxe té 400 kms. d’autonomia, sí, però anant a 90 per hora. Com vagis a 120 això baixa radicalment.

Es parla molt de la contaminació dels vehicles actuals, però la fabricació d’una bateria d’un cotxe elèctric contamina molt més que la d’un cotxe normal. Crec que volem anar més ràpid del compte, però és veritat que tot va cap aquí, i serà molt difícil posar-hi fre. Ens haurem de reconvertir.