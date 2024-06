Tot a punt per al Festival de Llegendes a Tous

El Festival de Llegendes de Catalunya torna amb força per celebrar la seva 15a edició del 4 al 7 de juliol a Sant Martí de Tous. Un any més, els carrers i les places del petit poble de l’Anoia s’omplirà de màgia i històries encisadores. En total, seran més de 40 propostes per a tots els públics; teatre, dansa, música, titelles, presentacions de llibres, narració oral, la retransmissió d’un programa de ràdio en directe i cinema. Tot inspirat en llegendes i històries populars.

El poble de Tous, de poc més de mil habitants, es converteix de nou en la capital de les llegendes. Les històries populars i d’arrel cobraran el protagonisme de manera simultània en 13 espais del poble: el Castell, l’Ateneu, la plaça de l’Ajuntament, el Casal, l’Església, el Parc Bató, La Casa del Teatre Nu, la Sala Negra de la Residència del Teatre Nu, Cal Ton, Plaça Cabell d’Àngel, Fàbrica Cal Banyot, l’Espai Llegendes i el Cinema. A més, algunes de les creacions seran itinerants pels carrers i places del poble.

Hi ha propostes per a tots els públics. Hi ha propostes de carrer, de sala i itinerants. Totes les funcions de carrer són gratuïtes i les de sala tenen un preu popular de 3 euros i “L’apagada de misteri” que val 12 euros. Les entrades de les quals es poden adquirir a través de la web www.llegendes.cat

El festival comptarà amb creacions que fa temps que giren pel territori però, a més, moltes de les propostes seran estrenes i preestrenes d’espectacles amb els quals el deLlegendes ha participat en forma de coproducció, col·laboració o residències.

Com cada any, el “Racons de Llegendes” seguiran omplint els carrers de Sant Martí de Tous. En petits espais ubicats a diferents punts del poble, el visitant trobarà narradors i narradores que explicaran diferents llegendes.

La companyia local Teatre Nu, que assumeix per cinquè any consecutiu la direcció del Festival, i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous consoliden el Festival de Llegendes de Catalunya com un esdeveniment únic i referent als Països Catalans