57 donacions i 6 oferiments en l’acapte de sang d’Òdena

Òdena va acollir aquest passat diumenge una nova campanya de donació de sang que va tenir lloc al Centre Cívic del Pla d’Òdena. La convocatòria va ser un èxit i és que hi va haver 57 donacions i 6 oferiments.

La donació a Òdena ha arribat uns dies després que finalitzes la Marató de Donants de sang que portava per títol “Donar sang és una altra pel·lícula” amb l’objectiu d’aconseguir més de 10.000 donants per fer front a les necessitats de sang derivades de la pandèmia. Malgrat ja no entrar dins la Marató, totes les persones que van participar a l’acapta d’Òdena se’ls va obsequiar amb una bossa de crispetes, un dels elements que formava part de la Marató de Donants.

L’Ajuntament del municipi agraeix molt sincerament a totes les persones que es van oferir i van donar sang així com a tot el professionals sanitaris que van participar en aquest acte imprescindible per garantir l’assistència sanitària en els hospitals. Per donar sang, calia reservar cita prèvia, ja que és una de les mesures necessàries per garantir la seguretat en aquests moments de pandèmia.